La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) abrió nuevos canales de comunicación para que la población pueda denunciar a integrantes de organizaciones criminales, personas involucradas en el lavado de dinero y funcionarios gubernamentales corruptos.

Y es que, a través de sus redes sociales, la agencia informó que estableció líneas telefónicas y plataformas de mensajería para recibir información relacionada con estas actividades, con especial atención en el estado de Sinaloa.

Entre las opciones disponibles se encuentran WhatsApp, Signal y Threema, además de una dirección de correo electrónico a la que pueden enviarse datos que ayuden a las autoridades estadounidenses a identificar y rastrear las redes criminales.

¿Cuál es el WhatsApp de la DEA para denunciar en Sinaloa?

La agencia estadounidense compartió distintos medios de contacto para quienes tengan información relacionada con organizaciones criminales y posibles redes de corrupción en Sinaloa.

Estos son los canales habilitados:

WhatsApp: +1-858-298-5670

+1-858-298-5670 Signal: +1-858-298-5670

+1-858-298-5670 Threema: PTJ4HS3J

PTJ4HS3J Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov

La DEA indicó que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y anónima.

Además, destacó que la identidad y la seguridad de las personas que proporcionen información son importantes.

DEA pide colaboración ciudadana contra redes criminales.

El objetivo, según explicó, es obtener datos que permitan identificar a integrantes de organizaciones criminales, descubrir posibles vínculos con funcionarios gubernamentales y seguir las operaciones financieras que sirven para sostener sus actividades.

La apertura de estas líneas coloca especial atención en Sinaloa, una entidad que ha sido escenario de operaciones y disputas entre organizaciones delictivas.

Sin embargo, la información difundida por la DEA no significa que todas las personas señaladas en futuras denuncias sean responsables de algún delito.

Los datos recibidos deberán ser investigados y corroborados por las autoridades correspondientes.