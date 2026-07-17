“Amenazan nuestra democracia": Trump ofrece discurso sobre las elecciones de EU

El presidente Donald Trump abrió su discurso destacando la agenda económica de su Gobierno y sus políticas migratorias, a pesar de haber anticipado que se centraría en la integridad electoral.

El mandatario estadounidense declaró: “Nos está yendo muy bien”, antes de señalar el más reciente informe sobre la inflación y promover su iniciativa de Cuentas Trump.

“Esta semana, se anunció que la inflación registró la mayor caída mensual en más de seis años”, dijo Trump. “Simplemente se ha desplomado”.

El presidente Donald Trump utilizó parte de su discurso en horario estelar de esta noche para promocionar dos iniciativas económicas que llevan su nombre, el sitio de medicamentos recetados TrumpRx y las Cuentas Trump, un programa de inversión.

Trump aseguró que el sitio TrumpRx se traduciría en precios de medicamentos mucho más bajos para los estadounidenses, aunque hasta ahora hay poca evidencia clara de que la iniciativa haya reducido de forma significativa el costo de los medicamentos.

También instó a los padres a inscribir a sus hijos en las recién lanzadas Cuentas Trump, que ofrecen una cantidad inicial de fondos federales para invertir junto con cualquier aporte personal.

Con información de CNN