¿Qué se elegirá en las elecciones de Brasil 2022?

El próximo 2 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de Brasil 2022 donde se jugarán varios cargos importantes, el principal es la presidencia del país, donde se enfrentarán 11 candidatos.

Para las elecciones de Brasil 2022 se elegirán, presidente, vicepresidentes, gobernadores estatales y una parte del Congreso Nacional.

Sin embargo, los candidatos que protagonizan las elecciones de Brasil 2022 son el ultraderechistas Jair Bolsonaro y el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ambos van por la reelección.

En caso de las elecciones para presidente está considerada una segunda vuelta que se realizará a finales de mes en caso de que el 2 de octubre ninguno de los candidatos alcance la cantidad de votos requerida.

|Reuters

¿Quiénes son los candidatos a presidente en elecciones de Brasil 2022?

Aunque los más populares son Bolsonaro y Lula da Silva, hay otros nueve candidatos de diferentes partidos e ideologías políticas que contenderán en las elecciones de Brasil 2022, entre los que se encuentran el exdiputado Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista.

Los candidatos que llenarán la boleta el próximo 2 de octubre son la abogada y diputada Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño; Vera Lucia Pereira, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado; Pablo Marçal, del Partido Republicano de Orden Social.

Así como la economista Sofia Manzano, del Partido Comunista Brasileño, el empresario Luiz Felipe de Avila, del Partido Nuevo; la senadora Soraya Thronicke, de Unión Brasil; el exdiputado José María Eymael, de Democracia Cristiana, el abogado y especialista en derechos humanos, Léo Pericles, de Unidad Popular, y Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño.

La encuesta de Datafolha mostró a Lula con un 47 por ciento de apoyo de los votantes frente al 33 por ciento de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones , frente al 45 por ciento y 33 por ciento, respectivamente, de la encuesta anterior.

¿Cómo son las elecciones de Brasil 2022?

Todos los puestos de elección se elegirán por medio del voto de la ciudadanía, los vicepresidentes, gobernadores estatales y el Congreso Nacional ganarán quienes más votos obtengan.

Sin embargo, para elegir presidente no es lo mismo, el candidato que resulte ganador debe tener el 50 por ciento de los votos, en caso de que eso no suceda se realizará una segunda vuelta con los dos candidatos que más votos obtuvieron.