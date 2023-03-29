¿Qué enfermedades padece el Papa Francisco y por qué está hospitalizado?

El Papa Francisco, uno de los Pontífices más populares en el mundo, se encuentra hospitalizado en Roma debido a una infección pulmonar; sin embargo, no es la única enfermedad que padece, en los últimos años varios padecimientos han mermado su salud.

El Vaticano informó que Jorge Mario Bergoglio fue hospitalizado para realizarse unos estudios de rutina que ya estaban programados, ahí le detectaron una infección pulmonar, por lo que, tuvo que quedarse internado por más tiempo.

El director de la @HolySeePress informó esta tarde que, "en los últimos días el #PapaFrancisco se ha quejado de algunas dificultades respiratorias". El resultado mostró una infección respiratoria que requerirá algunos días de tratamiento médico hospitalario adecuado. pic.twitter.com/4RC2qv09oX — Vatican News (@vaticannews_es) March 29, 2023

El portavoz del Pontífice indicó que el Papa Francisco se había quejado de dificultades para respirar en los últimos días, sin embargo, aclararon que la infección pulmonar que le detectaron no está relacionada con Covid-19.

“Después de los exámenes, se comprobó que el Pontífice tiene una infección respiratoria (se excluye la infección por Covid 19), que requerirá algunos días de terapia médica hospitalaria adecuada”, explicó el Vaticano en un comunicado.

Entre las otras enfermedades que padece está una diverticulitis, una condición que puede infectar o inflamar el colon, padecimiento por el que fue operado en 2021 para extirpar parte de este órgano; sin embargo, a principios de este año informó que el la condición había regresado, aunque aseguró que no era de preocuparse.

El Papa Francisco también sufre de una gonalgia aguda, que es un dolor en la rodilla de tipo reumático, que le impide caminar bien, por lo que necesita utilizar un bastón o silla de ruedas para poder moverse en eventos públicos.

|Reuters

Cuando Jorge Mario Bergoglio era joven, tenía 21 años de edad, fue operado debido a una infección pulmonar, por lo que tuvieron que extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho.

¿De dónde es el Papa Francisco y cuál es su nombre de Pila?

El nombre de Pila del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio, nació en Flores, Buenos Aires, Argentina el 17 de diciembre de 1936. Su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril; su madre, Regina Sivori, era ama de casa y se encontraba a cargo de sus cinco hijos.

¿Qué edad tiene el Papa Francisco?

Actualmente, el Pontífice tiene 86 años de edad. Se convirtió en el primer Papa americano cuando tenía 76 años. Antes se desempeñaba como arzobispo en Buenos Aires, Argentina.

Desde sus inicios como sacerdote se convirtió en una figura destacada en su país por ser un pastor sencillo y muy querido.