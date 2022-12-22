¿Qué es una bomba ciclónica como la que azota a Estados Unidos?

Más de dos mil vuelos han sido cancelados en Estados Unidos este jueves debido a la bomba ciclónica que azota al país y que ha provocado temperaturas bajas extremas. Pero, ¿qué es una bomba ciclónica?

Los meteorólogos pronosticaron que más de 100 millones de personas, es decir un tercio de la población de Estados Unidos, estarían bajo alerta de invierno por la bomba ciclónica. En varios estados se esperaban temperaturas de 10 grados bajo cero.

El clima extremo coincidió con el comienzo de una temporada de viajes de vacaciones que podría ser una de las más ocupadas de la historia.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la bomba ciclónica podría generar nevadas de media pulgada por hora y vientos de más de 80 kph (50 mph) en el medio oeste superior y el interior del noreste, dijo el servicio meteorológico.

Una tormenta invernal extrema amenaza a millones de residentes y turistas en EEUU en vísperas de la Navidad. Algunas regiones del país podrían experimentar temperaturas de -40 grados centígrados durante las próximas horas. Vía @VozdeAmerica pic.twitter.com/6hm6mqWbKH — Radio Caracas Radio (@RCR750) December 22, 2022

¿Qué es una bomba ciclónica?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos define a una bomba ciclónica como una combinación de baja presión, aire frío y húmedo, nevadas y fuertes vientos.

Otra característica de una bomba ciclónica es que las tormentas se fortalecen rápidamente y generalmente caen a una presión atmosférica de 24 milibares (medida de presión de la atmósfera) en un lapso de tiempo de 24 horas.

Sin embargo, los milibares pueden variar, pues estos se basan en la latitud de la tormenta. Así que la medida se ajustará según el lugar donde se presente este fenómeno.

Autoridades advirtieron que la nieve de la bomba ciclónica podría reducir significativamente la visibilidad y los fuertes vientos podrían derribar las ramas de los árboles y dejar sin electricidad en partes de la región.

¿Cuáles han sido las bombas ciclónicas más poderosas en Estados Unidos?

Las últimas bombas ciclónicas que afectaron severamente a Estados Unidos ocurrieron en 2019 y 2018. La última provocó ráfagas de vientos de hasta 130 kilómetros por hora, equivalente a un huracán categoría 3. Lo que generó la cancelación de mil 300 vuelos en Denver.

La bomba ciclónica de 2018 afectó el noroeste de Estados Unidos y dejó sin vida al menos a 20 personas.