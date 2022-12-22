Tormenta invernal amenaza viajes durante la Navidad en EU

Estados Unidos se prepara para un frente frío extremo mientras que una poderosa tormenta invernal amenaza con complicar los viajes durante las vacaciones por la Navidad en EU.

La feroz tormenta invernal azotará el centro y el este de EU (Estados Unidos), hasta el final de la semana, según han informados los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS por sus siglas en inglés), ha señalado que la tormenta invernal producirá múltiples riesgos meteorológicos durante los próximos días, ya que las intensas nevadas, los fuertes vientos y las temperaturas peligrosamente frías se extenderán desde el Oeste intermontano hasta las llanuras, los Grandes Lagos y los Apalaches centrales de la Unión Americana.

An Arctic front will continue widespread, dangerous cold, with areas of blinding snow squalls and flash freezing over the central then eastern U.S. through the rest of this week. A strong winter storm will form on this front with blizzard conditions. https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/k2rChNqv1r — National Weather Service (@NWS) December 22, 2022

Severa tormenta invernal amenaza viajeros durante vacaciones de Navidad en EU

Esta poderosa tormenta invernal coincide con el período previo a las vacaciones de Navidad, justo cuando mucha gente viaja en vehículos o en avión. Para evitar el inminente descenso de las temperaturas y el tiempo ventoso, muchos pasajeros han comenzado desde muy temprano a efectuar filas en los aeropuertos para cambiar su itinerario de viajes en los mostradores de las aerolíneas.

Cabe señalar que el Medio Oeste de Estados Unidos (EU), ha sufrido tormentas invernales severas en numerosas ocasiones y muchas personas han almacenado con antelación gran cantidad de alimentos y suministros para los siguientes días, mientras que otros (los menos), han cancelado sus planes de viajes durante esta Navidad para evitar el clima extremo.



Christina, residente de Chicago:

El clima frío es peligroso. Velen por el prójimo, asegúrense de que todos lleguen a casa sanos y salvos y cuídense unos a otros.

Mark, otro residente del área Centro de Estados Unidos ha señalado que: "Me he abastecido un poco para no tener que comprar desde ahora hasta después de Navidad. No tengo planes de viaje, tuvimos que descartarlos. Planeábamos ir a Chicago, pero ya no. Y me alegro de haber descartado ese viaje".

Más de 90 millones de personas en muchas partes de Estados Unidos (EU) se verán afectadas por esta tormenta invernal, especialmente en algunas zonas del Medio Oeste, lo que marcará el comienzo de la fiesta tradicional de Navidad, más fría en prácticamente 40 años.