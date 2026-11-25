El llamado Cártel de los Perfumes puso bajo la lupa a tres gigantes internacionales de la industria de las fragancias: Givaudan, Firmenich e International Flavors & Fragrances (IFF), sancionados por las autoridades europeas con multas que suman 471.9 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 516.5 millones de dólares.

La investigación determinó que las compañías mantuvieron acuerdos e intercambiaron información comercial confidencial durante cuatro años, entre marzo de 2019 y marzo de 2023. El caso también tuvo consecuencias en Reino Unido, donde recibieron otra sanción económica por conductas similares.

¿Cómo operaba el Cártel de los Perfumes?

La Comisión Europea identificó que las empresas compartían datos sensibles sobre sus operaciones con Unilever, uno de los principales compradores mundiales de fragancias destinadas a productos de consumo.

El intercambio incluía información sobre precios y estrategias comerciales; además, los fabricantes coordinaron su respuesta ante las solicitudes de Unilever para conocer con mayor detalle los componentes de las fragancias y cuánto costaban sus ingredientes.

Otro de los acuerdos detectados consistió en evitar contratar a trabajadores vinculados con la cuenta de ese cliente; estas prácticas limitaron la competencia entre proveedores, según la investigación europea.

¿Qué marcas de lujo estuvieron involucradas?

Aunque el caso también alcanzó el negocio de las fragancias de alta gama, es importante distinguir a los fabricantes sancionados de las marcas comerciales que venden perfumes al público.

Las empresas señaladas fueron Givaudan, Firmenich e IFF. La investigación refiere que Givaudan e IFF compartieron información confidencial sobre sus actividades en el mercado de productos de consumo y fragancias de lujo; sin embargo, el documento no identifica nombres de marcas específicas de perfumes comerciales.

¿Por qué recibieron una multa superior a 500 millones de dólares?

Givaudan recibió la sanción más elevada, con 252.4 millones de euros; Firmenich fue multada con 137.7 millones e IFF con 81.9 millones.

Las tres compañías reconocieron las irregularidades y obtuvieron reducciones en sus sanciones por aceptar su responsabilidad y colaborar con las autoridades.

¿Subirán los precios de los perfumes y otros productos?

Las fragancias involucradas no se utilizan exclusivamente en perfumes de lujo. También forman parte de artículos cotidianos como detergentes,

champús, desodorantes y productos de limpieza.

Por ello, el caso tiene relevancia para el mercado de consumo; sin embargo, la investigación no demuestra por sí misma que los precios actuales de esos productos hayan aumentado directamente por estos acuerdos.