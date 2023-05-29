¿Qué es y por qué se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos?

El “Memorial Day” o el Día de los Caídos se celebra el último lunes de mayo en Estados Unidos. Ese día se honra a quienes fallecieron sirviendo en las Fuerzas Armadas. En us inicios el Día de los Caídos solo honraba a quienes murieron en la Guerra Civil. Después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo esto cambió y desde entonces, en este día se recuerda a todos aquellos que han fallecido sirviendo a su país en combate.

Varias ciudades reivindican el haber instituido el Día de los Caídos, pero en 1966 el Congreso declaró Waterloo, en Nueva York, como el lugar de nacimiento de la festividad. Fue en 1971 cuando el Congreso decretó el último lunes de mayo como día festivo federal.

Millones de soldados estadounidenses han muerto a lo largo de la historia en diferentes enfrentamiento, tales como la Guerra Civil, la primera y segunda guerra mundial, la guerra de Corea, el conflicto de Vietnam un conjunto de operacines dentro y fuera de territorio estdounidense.

Join me as I honor our fallen heroes at the 155th National Memorial Day Observance. https://t.co/rKush3ip8d — President Biden (@POTUS) May 29, 2023

¿Cómo se celebra el día de los caídos?

Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente de Estados Unidos o el vicepresidente de Estados Unidos da un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate. También se coloca la bandera de Estados Unidos a media asta, desde el amanecer hasta el mediodía.

El Cementerio Nacional de Arlington es el cementerio militar más grande del país. En él reposan los restos de más de 400 mil veteranos militares de las guerras de Irak, Afganistán, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, Vietnam, además de la Guerra Civil.

En el 2000, el presidente Bill Clinton firmó la Ley del Recuerdo Nacional (“The National Remembrance Act”) y luego el Congreso la aprobó para alentar a los estadounidenses a guardar un minuto de silencio a las 3 PM de ese día en memoria de los caídos en servicio a la nación.