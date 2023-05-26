No usen nuestras armas en Rusia: Estados Unidos a Ucrania

Estados Unidos ha pedido desde hace tiempo a Ucrania que no utilice material militar proporcionado por ellos para llevar a cabo ataques dentro de territorio ruso. Esto dijo el general de más alto rango de Estados Unidos, tras las acusaciones de Rusia de que las milicias proucranianas utilizaron vehículos blindados estadounidenses.

El general del ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que su oficina estaba investigando las imágenes de vehículos y material militar en una incursión transfronteriza realizada el lunes por milicianos en la región rusa de Belgorod.

No puedo decirles con exactitud definitiva en este momento si eso -y vi el mismo vídeo- es equipo suministrado por Estados Unidos o no, cuál fue la naturaleza del ataque, quién hizo qué a quién. Mark Milley / Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos

Añadió Mark Milley: "no puedo decir eso con definitividad en este momento, pero puedo decir que hemos pedido a los ucranianos que no utilicen equipos suministrados por Estados Unidos para ataques directos a Rusia."

La petición a Ucrania surge por las acusaciones de que milicianos procranianos utilizaron vehículos blindados estadounidenses en la ciudad rusa de Belgorod.|Polina Nikolskaya/REUTERS

Imágenes de algunos vehículos destruidos publicadas por el Ministerio de Defensa ruso mostraban material militar de fabricación estadounidense, como camiones militares Humvee.

Que al punto del presidente, no estamos en guerra con Rusia, esta es esta es la lucha de Ucrania. Nuestro objetivo es asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para asegurar que Ucrania tenga éxito. Lloyd Austin / Secretario de Defensa de Estados Unidos

El gobierno ucraniano negó haber participado en la incursión de Belgorod, que ha sido reivindicada por dos grupos armados anti-Kremlin formados por ciudadanos rusos, algunos de los cuales son figuras de extrema derecha.

Ucrania ha dicho en el pasado que no utilizará las armas de mayor alcance prometidas por Estados Unidos para atacar territorio ruso y que sólo atacará unidades rusas en territorio ucraniano ocupado.

Mark Milley afirmó que las restricciones al apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión rusa de febrero de 2022 tenían como objetivo garantizar la autodefensa de Kiev frente a las fuerzas rusas dentro de Ucrania.

A los disidentes rusos que luchan en Ucrania contra su patria les ha costado apegarse a la línea de Kyivhttps://t.co/TIe3ozpEHS — CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2023

Estados Unidos enfatizó su rol sobre la guerra en Ucrania

El Jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, dijo que no quieren que la guerra sea entre ellos y Rusia. Sentenció que, ni siquiera, es una guerra entre la Otan y Rusia sino de Ucrania.

Los interrogantes sobre el uso por parte de Ucrania de armamento proporcionado por Estados Unidos surgieron después de que el presidente Joe Biden respaldara el entrenamiento de pilotos ucranianos para pilotar cazas F-16 de fabricación estadounidense, algo que Rusia había advertido previamente a Occidente que no hiciera.

La petición a Ucrania surge por las acusaciones de que milicianos procranianos utilizaron vehículos blindados estadounidenses en la ciudad rusa de Belgorod.|STRINGER/REUTERS

"Para nosotros no es ningún secreto que las fuerzas armadas ucranianas reciben cada vez más material", declaró el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al ser preguntado por el uso de material estadounidense por parte de las milicias.

Biden dijo que había recibido una "garantía rotunda" del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de que no utilizaría aviones de combate F-16 proporcionados por Occidente para adentrarse en territorio ruso.