Antes de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump anticipó que utilizaría su poder de veto si los demócratas obtenían el control del Congreso.

El mandatario aseguró que recurriría a esta herramienta constitucional para frenar las propuestas impulsadas por sus opositores.

¿Qué es el poder de veto de Donald Trump?

El poder de veto en Estados Unidos es una facultad constitucional que permite al presidente rechazar un proyecto de ley aprobado previamente por el Congreso, es decir, por la Cámara de Representantes y el Senado.

Este mecanismo impide que una iniciativa se convierta en ley, aunque existen procedimientos para que los legisladores puedan responder a la decisión del mandatario.

Esta atribución está establecida en el Artículo I, Sección 7 de la Constitución estadounidense y forma parte del sistema de frenos y contrapesos, cuyo objetivo es evitar que una sola rama del gobierno concentre demasiado poder.

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El avance demócrata en la Cámara de Representantes podría abrir la puerta a mayores investigaciones y controles sobre @realDonaldTrump y su administración. Sin acuerdos… pic.twitter.com/CWPTvzaQVH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

El procedimiento comienza cuando ambas cámaras del Congreso aprueban un proyecto y lo envían al Ejecutivo, pero si el presidente está en desacuerdo, puede devolverlo sin firmar a la cámara donde se originó, acompañado de un documento en el que explica sus objeciones.

También existe el llamado veto de bolsillo, que ocurre cuando el Congreso entra en receso y el mandatario no firma ni devuelve la iniciativa durante un plazo de 10 días, sin contar los domingos, por lo que el proyecto pierde vigencia y no puede ser recuperado mediante una votación legislativa.

Sin embargo, el Congreso puede anular un veto presidencial si obtiene el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes y votantes en ambas cámaras.

¿Donald Trump aplicará el poder del veto?

Durante una entrevista con Fox News antes de las elecciones intermedias, Donald Trump planteó que su estrategia consistiría en rechazar los proyectos legislativos enviados por una mayoría demócrata.

“No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetar todo, se acercan y cierras un acuerdo”, declaró el mandatario.