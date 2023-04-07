La DEA advierte sobre una “droga zombie” que pudre la piel de las personas, le llaman tranq

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), alertó sobre una "droga zombie" conocida como tranq, que pudre la piel de las personas al realizarse de manera inyectable.

“Xylazine está haciendo que la amenaza de drogas más mortal que nuestro país haya enfrentado, el fentanilo, sea aún más mortal” dijeron las autoridades de la DEA.

La droga zombie fue comercializada por primera vez en Filadelfia, pero se ha expandido por todo Estados Unidos y durante los últimos meses creció la alerta en California, pues registraron muertes a raíz de su consumo; los laboratorios de la DEA informaron que en 2022 el 23 por ciento del polvo de fentanilo y el 7 por ciento de las pastillas incautadas contenían la sustancia que la droga zombie.

¿De qué está hecha la droga zombie?

Según lo publicado por la DEA, la droga zombie está fabricadA a través de un sedante exclusivo de animales, conocido como Xilazina, principalmente aplicado en ciervos o caballos.

Actualmente es una mezcla del mencionado opioide sintético con xilacina, un analgésico y relajante muscular no opiáceo autorizado únicamente para uso veterinario de acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.

“Las mezclas de drogas de xilacina y fentanilo colocan a los usuarios en un mayor riesgo de sufrir una intoxicación fatal por drogas”, advirtió la DEA.

¿Qué efectos tiene tranq, la droga zombie?

Este narcótico también es llamado “droga zombie”, que puede tener efectos “potencialmente mortales” al respecto, autoridades sanitarias locales han señalado que al ser una droga inyectable, las personas que tienen contacto con la xilazina pueden desarrollar los siguientes efectos a corto plazo:



Heridas cutáneas

Costras de tejido muerto

Amputaciones

Alucinaciones tanto visuales como auditivas

Agresividad

Convulsiones.

Pérdida de la realidad.

Vómitos y diarrea.

Aumento de la presión arterial y alteración del sistema nervioso.

Por otro lado, la droga zombie también presenta efectos a largo plazo, estos pueden provocar:



Infarto.

Rotura de las fibras musculares.

Alteraciones mentales permanentes (pueden darse casos de pérdida de la consciencia de la realidad de forma permanente).

Fallos renales.

La droga zombie llamada tranq pudre la piel de las personas, afirman los especialistas de la DEA.|Twitter @DEAHQ

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la droga zombie?

Según los estudios la droga es más fuerte que la heroína; sin embargo, dura menos tiempo, se estima que el efecto podría ser de 40 minutos aproximadamente, su corta duración hace que los consumidores tengan la urgencia por seguir bajo los efectos, por lo que su producción aumenta.

