Aumentan muertes de adolescentes en EU por abuso de drogas

Las muertes por sobredosis de drogas en los adolescentes en Estados Unidos se duplicaron en tres años y la causa fundamental es atribuida al consumo de fentanilo, dio a conocer The Hill, citando citras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC.

NEW: Teen overdose deaths have doubled in three years. Blame fentanyl. https://t.co/sNwIZR6jCp pic.twitter.com/1xaqcBEmFk — The Hill (@thehill) March 26, 2023

Los decesos por estupefacientes y alcohol aumentaron de 788 en 2018 a mil 755 en 2021 entre jóvenes de 15 a 19 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. De acuerdo con el reporte parte de este incremento se debe al consumo de fentanilo pues, entre 2010 y 2021, la cantidad de fallecimientos de adolescentes debido a la ingesta de este opioide sintético aumentó más de veinte veces, de 38 a 884, de acuerdo con un estudio de 2022 divulgado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense. El fentanilo, que prolifera actualmente en el mercado clandestino de píldoras falsificadas, puede provocar una sobredosis fatal en cantidades mucho más pequeñas que las drogas menos potentes, alertó la nota.

La segunda causa principal de muerte por sobredosis en este grupo poblacional se atribuye a una clase de depresores conocidos como benzodiazepinas, que cobró 152 vidas en 2021. En gran parte debido a sus efectos, la cantidad de muertes en Estados Unidos se duplicó en seis años, de 52 mil 404 en 2015 a 106 mil 699 en 2021.

Los decesos por este opioide reflejan una crisis mayor en la mortalidad infantil que sorprendió a la comunidad de salud pública, aseveró el texto. Recordó cómo las tasas de fallecimientos entre los niños aumentaron en casi un 20 por ciento entre 2019 y 2021, revirtiendo una tendencia de décadas de disminución de ese indicador entre los más jóvenes, acorde con un artículo reciente de la Revista de la Asociación Médica Estadounidense.

Aumento de muertes a ritmo acelerado

Las muertes en este grupo crecen a un ritmo que no se había visto en al menos medio siglo, una era en la que se logró un progreso constante en la prevención de accidentes automovilísticos y enfermedades.

Los autores del estudio atribuyeron el incremento a los "patógenos creados por el hombre", especialmente las armas y las drogas.

En la búsqueda de un antídoto

Ante esta emergencia de salud pública, la Administración de Drogas y Alimentos espera autorizar a finales de marzo la compra sin receta en farmacias, tiendas y supermercados de “Naxolona” también conocido como “ Narcan”; un antídoto que usado en los primeros minutos después de una sobredosis de opioides revierte los efectos de la droga.