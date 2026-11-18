Ante la alerta de inteligencia que puso bajo vigilancia a Washington por los posibles planes de Irán contra funcionarios del gobierno de Donald Trump, hay un término que ha comenzado a aparecer en los titulares: bomba sucia. Pero ¿qué es este artefacto, por qué preocupa a las autoridades estadounidenses y qué tan peligroso puede ser?

La información apunta a que Irán estaría considerando distintas opciones para atacar objetivos en la capital estadounidense mediante una bomba sucia o un arma química. Aunque los reportes mencionan posibles ubicaciones y blancos específicos, funcionarios de Estados Unidos aclararon que no existen indicios de que se trate de un ataque inminente.

La Casa Blanca aseguró que mantiene vigilancia sobre cualquier amenaza potencial y sostuvo que, por el momento, no hay riesgos creíbles contra el territorio estadounidense.

¿Qué es una bomba sucia y cómo funciona?

De acuerdo con el Departamento de Salud, una bomba sucia, también conocida como dispositivo de dispersión radiológica, es un artefacto que combina explosivos convencionales, como la dinamita, con materiales radiactivos.

Su detonación busca esparcir esas sustancias en los alrededores de la explosión para contaminar una zona determinada; a diferencia de un arma nuclear, no provoca una reacción atómica, sino que utiliza una explosión convencional para dispersar material radiactivo.

El alcance de la contaminación depende de la cantidad y el tipo de material utilizado, así como de las condiciones ambientales; además de los daños provocados por la explosión, puede afectar edificios, calles y terrenos, lo que obliga a realizar labores especializadas de limpieza.

¡Blindaje político frente a la rendición de cuentas!



La mayoría republicana en la Cámara de Representantes bloqueó destituir al secretario de Guerra, @PeteHegseth, acusado de irregularidades y cuestionado por la guerra en Irán.



El respiro durará poco: la llegada de la mayoría… pic.twitter.com/I9sGYlLAoT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

¿Una bomba sucia puede provocar una tragedia como una bomba atómica?

No. Son armas diferentes. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki liberaron una enorme cantidad de energía mediante reacciones nucleares; una bomba sucia utiliza explosivos convencionales para dispersar material radiactivo en un área más limitada.

En la mayoría de los escenarios con fuentes radiactivas de baja actividad, el peligro inmediato estaría relacionado con la explosión y la contaminación localizada, aun así, el miedo colectivo, la evacuación de zonas y los costos de descontaminación pueden tener consecuencias importantes.

Qué hacer ante una explosión de este tipo

Las recomendaciones sanitarias indican alejarse de la zona afectada, entrar a un edificio y seguir las instrucciones de las autoridades. Si existe sospecha de contaminación, retirar la ropa exterior

y ducharse con agua y jabón suave puede ayudar a eliminar partículas radiactivas.

La información oficial y las evaluaciones de emergencia son fundamentales para saber qué áreas requieren revisión y qué medidas deben seguirse.