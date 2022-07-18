¿Qué es el virus de Marburgo y cuáles son los síntomas?

Ghana declaró su primer brote de la enfermedad provocada por el virus de Marburgo, similar a la del ébola, después de confirmar la muerte de los dos pacientes infectados, pero qué es y cuáles son los síntomas del padecimiento.

La letalidad de la enfermedad por el virus de Marburgo, que causa el virus que lleva este nombre, es de hasta 88 por ciento y se identificó por vez primera en 1967 tras registrarse brotes simultáneos en Marburgo y Frankfurt, Alemania, y en Belgrado, Serbia.

Estos brotes se asociaron al trabajo en laboratorios con monos verdes africanos (Cercopithecus aethiops) importados de Uganda. Posteriormente se reportaron brotes y casos esporádicos en Kenia, Uganda, Angola, Sudáfrica y la República Democrática del Congo, de acuerdo con información recopilada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo se transmite el virus de Marburgo? La transmisión del virus de Marburgo entre personas ocurre por contacto directo de la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados.

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus y puede ser contagiado a los humanos a través del contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

La OMS detalla que el salto del patógeno de los murciélagos a los humanos a veces se da por la exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por esos animales.

¿Cuáles son los síntomas del virus de Marburgo?

Al igual que el ébola, provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, con un periodo de incubación de dos a 21 días.

La enfermedad del virus de Marburgo inicia con fiebre elevada, cefalea intensa y gran malestar, así como con frecuentes dolores musculares. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos abdominales, náuseas y vómitos.

Los enfermos sufren hemorrágicas graves entre el quinto y séptimo día y los casos mortales suelen presentar alguna forma de hemorragia, a menudo en varios órganos. La afectación del sistema nervioso central puede producir confusión, irritabilidad y agresividad.

La letalidad de la enfermedad por el virus de Marburgo es de hasta 88 por ciento, pero podría ser mucho menor si se atendiera debidamente a los pacientes