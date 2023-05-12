¿Es de queso? Revelan de qué está hecho el centro de la Luna

A lo largo del tiempo han surgido diversas teorías sobre la Luna, un astro que continúa siendo un misterio para la humanidad, ya que a más de 50 años de que el hombre llegó al satélite, un grupo de investigadores de instituciones francesas descubrió que su núcleo podría ser sólido, como el de la Tierra.

El descubrimiento abriría una pieza fundamental para entender el porqué de la desaparición del campo magnético de la Luna, el cual solía ser 100 veces más fuerte que el de la Tierra, pero hoy en día es inexistente.

¿Por qué está formada la Luna?

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature, el núcleo interior de la Luna se encuentra formado de un metal cuya densidad es cercana a la del hierro. Además, el interior de este satélite tiene unos 500 kilómetros de diámetro, que es aproximadamente el 15 por ciento del tamaño total del astro.

Los resultados se obtuvieron gracias a varias misiones espaciales y un láser lunar que logró mostrar el impactante alcance del corazón de este satélite.

Científicos revelan de qué se encuentra compuesto el interior de la Luna|Revista Nature

El hallazgo también brindó varias evidencias identificadas por los científicos franceses que parecen sostener la hipótesis del movimiento de material dentro del manto, la capa intermedia entre el núcleo y la corteza, durante la evolución de la Luna. Lo que a su vez explica el porqué existen elementos ricos en hierro en la superficie del astro.

¿Por qué desapareció el campo magnético de la Luna?

Según los científicos el material del campo magnético podría haber subido a la superficie, produciendo rocas volcánicas que se depositaron en la corteza lunar. Posteriormente, los materiales que eran demasiado densos en comparación con el material de la corteza circundante se hundieron hasta el límite entre el núcleo y el manto.

Aunque se trataría de una hipótesis de la formación y evolución de la Luna, la cual todavía está sujeta a debate, el estudio significa un avance impresionante al demostrar la naturaleza de la estructura del corazón lunar.