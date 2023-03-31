¿Qué significan las anomalías que descubrió la NASA en el campo magnético de la Tierra?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que monitorea constantemente una anomalía en el campo magnético de la Tierra, misma que se ha extendido entre América del Sur y el suroeste de África.

Un estudio publicado en el verano de 2020 por la NASA sugiere que este fenómeno es muy antiguo, y empezó a formarse hace 11 millones de años.

¿Qué es una anomalía en el campo magnético?

Los astrónomos de la NASA comparan el fenómeno de la anomalía en el campo magnético con un bache en el espacio y destacan que aunque no afecta en la Tierra sí puede tener repercusiones en la Estación Espacial Internacional.

Estos golpes aleatorios que causan las anomalías conllevan el riesgo de causar una pérdida significativa de datos recopilados, o incluso daños permanentes que obligan a los operadores de satélites a apagar los sistemas de la nave espacial antes de que ingrese a la zona de anomalía.

El campo magnético es en realidad una superposición de campos de muchas fuentes actuales. Terry Sabaka, geofísico del Centro de Vuelo Espacial de la NASA.

¿Por qué la anomalía del Atlántico Sur preocupa a la NASA?

La NASA puntualizó que dichas anomalías no afectan a la vida en la Tierra. Sin embargo, el fenómeno que denominó como Anomalía del Atlántico Sur le preocupa porque principalmente afecta a dicha latitud del planeta. Su consternación recae en que los satélites y las naves espaciales se vuelven vulnerables a las anomalías que presenta el campo magnético.

Con ese supuesto, buscan la manera en que las naves espaciales no se vean afectadas de sobremanera por las anomalías que han monitoreado las autoridades de la NASA.

Reporters: Interview the four astronauts who will travel around the Moon and deeper into space than any humans before them.



Media credentialing to cover the joint @NASA-@CSA_ASC reveal of the #Artemis II crew in Houston on April 3 is open now: https://t.co/SHfWUa81bt pic.twitter.com/T35VuSSwBX — NASA (@NASA) March 22, 2023

¿En qué afecta una anomalía en el campo magnético terrestre?

La anomalía registrada en el campo terrestre de la Tierra puede ocasionar un cortocircuito en las naves que orbitan el espacio, por lo que podrían funcionar de manera errónea si son golpeadas por protones que emanan del Sol.

Generalmente, esto es lo que sucede por la presencia de anomalías en el campo magnético de la Tierra:



Hacen cortocircuito.

Funcionan mal.

Quedan completamente inservibles.

Ante ello, la NASA considera que el misterio de la anomalía representa una oportunidad para encender el fenómeno y las posibles repercusiones que podría tener en el futuro.