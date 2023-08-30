Esta es la carrera que estudió Xóchitl Gálvez en la UNAM y las especialidades que tiene

El nombre de Xóchitl Gálvez volvió a relucir en los últimos meses, esto por la contienda del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales 2024, en las que constantemente externó interés por ser la elegida del partido; sin embargo, la trayectoria de la senadora no sólo abarca la política, también incursionó en la ingeniera.

La trayectoria política de Xóchitl supera los 23 años y se ha caracterizado por resaltar sus orígenes, así como su historia de vida y el seno familiar en el que se desenvolvió, pero ¿qué empresas construyó?

¿Qué carrera estudió Xóchitl Gálvez y dónde la cursó?

Xóchitl Gálvez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante su etapa estudiantil se inclinó por la licenciatura en ingeniería en computación, esta pasión la llevó a construir una empresa dedicada al sector inteligente.

En algunas entrevistas aseguró que trabajó como telefonista para costear los gastos de la universidad, posteriormente ingresó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

¿Qué especialidades tiene Xóchitl Gálvez?

¿Apasionada del estudio? La senadora terminó su carrera universitaria; sin embargo, en ningún momento dejó el estudio, desde ese momento al día de hoy cuenta con más de tres especialidades, entre las que destacan robótica, Inteligencia Artificial, Edificios Inteligentes, Sustentabilidad y Ahorro de Energía.

Hombres y mujeres somos diferentes, pero valemos igual.



Llegó el momento de romper el techo de cristal para que todas podamos cumplir nuestros sueños. 💜#XóchitlVa#PactoDeIgualeX pic.twitter.com/tJukDBlb4l — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 28, 2023

¿Cuántas empresas tiene Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez no sólo incursionó en la política, también dedicó gran parte de sus estudios a ejercer su profesión, por lo que al día de hoy tiene dos empresas, se trata de High Tech Services y OMEI, empresa diseñadora de edificios inteligentes, así como de la fundación Porvenir, asociación que apoya a niños con problemas de desnutrición en zonas marginadas de México; dicha acción la llevó en 1994 a ser elegida como la mujer del año por la “Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa”.

En 1995, la premiaron como la empresaria del año con el Premio Zazil. En 1999 obtuvo el premio de la Fundación Sé Líder, entre otros reconocimientos.