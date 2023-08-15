Esta es la historia de Noemí Luna, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Santiago Creel renunció el pasado lunes 14 de agosto a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras su salida designó a la también panista Noemí Luna como su relevo, por lo que es importante saber su historia en la política.

¿Por qué Santiago Creel renunció a la presidencia de San Lázaro?

El panista Santiago Creel renunció a la presidencia de la Cámara Baja para dedicarse de lleno a la contienda por encabezar el Frente Amplio por México, pues es uno de los cuatro aspirantes para ser el candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Quiero agradecer a la Mesa Directiva, así como a todas y todos mis compañeros diputados por haberme concedido el honor de presidir esta Cámara.



Ejercí esta responsabilidad con mucho orgullo, respeto, compromiso y amor por México, en donde la unidad y la conciliación siempre fue… pic.twitter.com/Wxel65ERDL — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 14, 2023

¿Quién es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados?

Noemí Berenice Luna Ayala nació el 9 de junio de 1984 en Tepechitlán, Zacatecas, por lo que actualmente tiene 39 años. Su trayectoria en el Congreso comenzó en 2010, cuando tenía 26 años y ocupó un escaño como diputada local en la LX legislatura de su estado natal.

La panista agradeció el respaldo que recibió de Creel y aseguró que es una persona ejemplar, además de que lucha siempre por un país mejor.

UN HONOR Y UNA GRAN RESPONSABILIDAD POR #MÉXICO.



En mi función como Vicepresidenta de la @Mx_Diputados este día quedo en función de la Presidencia del Congreso de la Unión; sé del gran compromiso que esto conlleva y la responsabilidad, pero quiero también compartir mi alegría… pic.twitter.com/1qidZHnsIQ — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) August 14, 2023

¿Qué estudió y qué cargos ha tenido Noemí Luna?

Luna Ayala cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública; sin embargo, el lugar donde cursó sus estudios han sido reservados. Según con su declaración patrimonial de 2022, tiene un posgrado en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.

Durante sus primeros tres años en el congreso de Zacatecas, Noemí Luna fungió como secretaria de las comisiones Segunda de Hacienda; de Industria, Comercio y Servicios; Fortalecimiento Municipal; y de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.

Entre 2012 y 2015 tuvo el cargo de diputada federal suplente en la LXII Legislatura y en 2013 fue docente en materias como Derecho Constitucional y Mercadotecnia Política.

En 2017 fue nombrada como presidenta estatal del blanquiazul en Puebla, distinción que tuvo hasta el 2021. En octubre de 2021 obtuvo un puesto en la Cámara Baja como diputada federal de Zacatecas, posteriormente se desempeñó como vicepresidenta de la Mesa Directiva y finalmente, fue nombrada presidenta.