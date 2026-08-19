“Y la promesa pronto cumplió”: esta fue la última publicación del cantante Germán Medina antes de morir

Tras la muerte del cantante de regional mexicano Germán Medina, de 21 años, en un trágico accidente automovilístico en Nayarit, se ha empezado a hacer viral su última publicación que compartió en redes sociales.

Con la frase “Y la promesa pronto cumplió”, el artista en ascenso acompañó lo que sería su último video relacionado con su carrera musical, pues la madrugada del 17 de agosto, el cantante perdió la vida junto con su ingeniero de sonido en la autopista Tepic-Matanchen.

Esta fue la última publicación de Germán Medina

Germán Medina no solo comenzaba a abrirse camino dentro del regional mexicano; también era estudiante de la carrera de Gestión de Negocios en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

En redes sociales, el joven acumulaba más de 48 mil seguidores, con quienes compartía avances de sus canciones, videos y distintos momentos de su carrera artística.

Además, se desempeñaba como líder y vocalista de su grupo norteño, reconocido por temas como “El del BM”, con los que poco a poco buscaba consolidarse dentro del género.

Su última publicación fue compartida cinco días antes de su muerte y estuvo acompañada por la frase “Y la promesa pronto cumplió”; en esta aparece Germán Medina, vestido con sombrero y camisa a cuadros, interpretando el corrido “El noble”.

¿Qué se sabe de la muerte de Germán Medina?

Germán Medina y su ingeniero de sonido, Olaf Rubio, regresaban del municipio de San Blas, Nayarit, cuando a la altura del kilómetro 18, cerca del poblado de Mecatlán, intentaron esquivar una camioneta volcada que estaba en el camino.

Al maniobrar para evitar el impacto, el conductor perdió el control del automóvil, que chocó contra la barrera de contención y terminó dando varias vueltas. Durante el accidente, uno de los ocupantes salió proyectado, mientras que otro quedó atrapado dentro de la unidad.

Por el fuerte impacto, ambos perdieron la vida en el momento; cuando llegaron cuerpos de emergencia, solo se pudo confirmar que ninguno presentaba signos vitales.