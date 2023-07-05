Una de las principales identificaciones oficiales son la credencial de elector, el pasaporte, la cédula profesional y la licencia de conducir. Estos son los requisitos para tramitarla en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué necesito para tramitar mi licencia de conducir CDMX?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) tiene dos modalidades para tramitar las licencias de conducir. Si es la primera vez que vas a sacar tu licencia tipo A, se tiene que realizar de manera obligatoria, presencialmente, en cualquiera de los módulos de control vehicular de la Semovi, en la CDMX o en centros de servicio de la tesorería, con cita o sin cita con la documentación correspondiente:



Identificación original vigente

Comprobante de domicilio

Línea de captura pagada.

Durante el proceso se toman los datos biométricos y el plástico se entrega el mismo día. Para tramitar la licencia A1, es necesario realizar una prueba teórica y práctica.

Cómo tramitar la licencia de conducir en la CDMX

¿Cuántos tipos de licencia de conducir hay en la CDMX?

Los tipos de licencia de conducir en la CDMX son:



Licencia A para Automóvil - Expedición (Nueva)

A para Automóvil - Expedición (Nueva) Licencia A - Renovación.

A - Renovación. Licencia A Permanente - Reposición.

A Permanente - Reposición. Licencia A1 para Motocicleta.

A1 para Motocicleta. Licencia A2 para Motocicleta y Automóvil.

A2 para Motocicleta y Automóvil. Reposición de Licencias Tipos A, A1 o A2.

Tipos A, A1 o A2. Licencia Digital Tipo A.

Digital Tipo A. Permiso de conducir para menores de edad, Tipo P.

¿Cuánto cuesta la licencia de manejo en la CDMX?

Estos son los precios para tramitar los diferentes tipos de licencia en la capital:



La licencia tipo A la utilizan los que manejan automóvil, su precio es de $989 pesos;

La A1 que es para conducir únicamente motocicleta, tiene un costo de $450 pesos;

La licencia tipo A2, que permite conducir motocicleta y automóvil, cuesta $989 pesos

Las licencias de manejo se obtienen a partir de los 18 años en adelante, en el caso de personas menores de edad, pueden tramitar un permiso para conducir después de los 16 años de edad en adelante, es necesario que acudan a una escuela de conducción, para acreditar cursos que ejecuta la Semovi.

Los horarios de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas en los módulos de control vehicular de Semovi y el horario de centros de tesorería es de lunes a domingo 9:00 a 21:00 horas.