¿Pasaporte negro en México? Estos son los colores que hay en el mundo y su significado

Uno de los documentos más importantes es el pasaporte, pues es un papel legítimo emitido por el Gobierno de cada país que te permite salir y, al mismo tiempo, poder ser identificado en cualquier otra nación. Viajar sin él puede ser considerado ilegal y figura como la máxima acreditación internacional.

Por este motivo, tramitar tu pasaporte es fundamental para poder conocer otros países; sin embargo, aunque es un documento estandarizado en prácticamente todo el mundo, la principal diferencia que puedes encontrar son los distintos colores según el país, o incluso el cargo político de la persona que lo porta.

Significado de los colores de los pasaportes

Alrededor del mundo, los cuatro colores más comunes de pasaportes son verde, rojo, negro y azul. Si eres de México y tramitas tu pasaporte, lo recibirás en color verde, pero al llegar a un aeropuerto internacional, podrás ver la variación de colores con otros viajeros al momento de presentarlo.

En Estados Unidos, por ejemplo, el color designado para el pasaporte es azul; mientras que en España es rojo, esto debido a que cada país es libre de colocar el color de su preferencia, ya que no hay una reglamentación ni clasificación internacional; sin embargo, hay ciertos motivos que pueden provocar una designación.

Por ejemplo, los países de la Unión Europea tienen el pasaporte color rojo, salvo en Suiza, mientras que los países con la religión musulmana como predominante tiende a utilizar el color verde; sin embargo, hay excepciones en todos los casos y estos colores también son utilizados por países en Sudamérica y México.

Estados Unidos tiene color de pasaporte azul, el más utilizado alrededor del mundo|Unsplash

¿Cuáles son los colores del pasaporte mexicano?

En México, por ejemplo, el documento es emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y para los ciudadanos es color verde, único país de América con este color; sin embargo, también hay color gris, expedido para legisladores y directivos del Gobierno con cierta frecuencia para salir del país, y color negro, asignados a diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano, entre los que se puede encontrar el presidente.

¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo 2023?

Recientemente se dio a conocer una lista con los mejores pasaportes para viajar en el 2023; es decir, los países que tienen menor cantidad de restricicones alrededor del mundo y que los convierten en los “pasaportes más fuertes”.

De acuerdo con la asesoría británica de residencia y ciudadanía global Henley & Partners, Japón es el país con el pasaporte más poderoso, ya que no necesita ningún trámite adicional para viajar a 193 países; seguido por Singapur (192), Alemania y España (190).

