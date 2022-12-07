En la celebración de Año Nuevo, ¿Qué no hacer para atraer mala suerte?

Con la entrada del mes de diciembre, la planeación para festejar el Año Nuevo ya está en marcha y con ella las acostumbradas tradiciones y supersticiones para iniciar un a nueva etapa con la mejor de las suertes; sin embargo, a lo largo del mundo existen distintas creencias de cosas que se deben evitar en esta época para alejar la mala fortuna de cara al siguiente año.

Junto a las 12 uvas, los fuegos artificiales y hasta la ropa interior de colores como las principales costumbres en el mundo occidental, del otro lado del planeta hay una antítesis con lo que se debe evitar durante la celebración del Año Nuevo.

¿Qué cosas evitar en Año Nuevo?

De acuerdo con tradiciones orientales y con la cultura china como la principal influyente en las cosas que se deben evitar durante el Año Nuevo, a continuación te recordamos al menos 14 cosas que debes evitar para alejar la mala fortuna, siempre teniendo en cuenta que se trata de una superstición y que lo importante es celebrar a gusto.



No debes pelear , ya que además de arruinar el espíritu festivo, se cree que podría acarrear una tendencia el siguiente año.

, ya que además de arruinar el espíritu festivo, se cree que podría acarrear una tendencia el siguiente año. No debes corregir , ya que en algunas culturas imponer un castigo o reprimenda podría conllevar un año lleno de discusiones.

, ya que en algunas culturas imponer un castigo o reprimenda podría conllevar un año lleno de discusiones. No romper ningún traste , pues se cree que esto podría provocar escasez de dinero; sin embargo, en caso de que suceda la tradición indica que hay que reunir todos los pedazos y mantenerlos juntos en un recipiente.

, pues se cree que esto podría provocar escasez de dinero; sin embargo, en caso de que suceda la tradición indica que hay que reunir todos los pedazos y mantenerlos juntos en un recipiente. No sacar la basura ni barrer, pues podría ser contraproducente para la buena suerte de la casa e ir en contra de la prosperidad, según algunas creencias.

Alrededor del mundo hay varias tradiciones y costumbres para evitar la mala suerte en el Año Nuevo|Pixabay

No debes dormir durante el día, pues se cree que el cansancio podría ser una tendencia a lo largo del año.

durante el día, pues se cree que el cansancio podría ser una tendencia a lo largo del año. No lavar , tanto el pelo como la casa, pues el objetivo es mantener las buenas vibras presentes.

, tanto el pelo como la casa, pues el objetivo es mantener las buenas vibras presentes. No vestirse de blanco ni de negro , pues según la tradición oriental, son colores que podrían relacionarse con la muerte.

, pues según la tradición oriental, son colores que podrían relacionarse con la muerte. No debes nombrar a la persona que te despierte, pues podría provocar una dependencia de esta persona durante los siguientes meses.

Salvo una necesidad, evitar la toma de medicamentos , pues se cree que podría atraer defensas bajas y enfermedades.

, pues se cree que podría atraer defensas bajas y enfermedades. No pierdas cosas, especialmente el primer día del año, pues algunas tradiciones indican que podría provocar una tendencia.

Las tradiciones orientales señalan algunas cosas a evitar en el Año Nuevo Chino para bloquear la mala suerte|Pixabay

¿Qué trae buena suerte en Año Nuevo?

No cocinar el primer día, pues se cree que debe de agotarse toda la comida del día previo para agotarse la fortuna del año anterior.

el primer día, pues se cree que debe de agotarse toda la comida del día previo para agotarse la fortuna del año anterior. No prestes dinero , pues en la tradición china esto podría conducir a deudas.

, pues en la tradición china esto podría conducir a deudas. No dejes tu despensa vacía, pues se recomienda tener la cartera y la alacena llena para atraer esta tendencia durante el año.

Evita llorar de tristeza, pues muchas personas creen que esto podría atraer mala suerte durante el siguiente año.

Estas son algunas de las cosas que debes evitar según las tradiciones orientales para evitar atraer la mala suerte en el siguiente año, pues las supersticiones alrededor del mundo suelen ser clave para el bienestar de las personas.

