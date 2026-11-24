El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, advirtió que su partido podría recurrir a movilizaciones y acciones de resistencia civil si el proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se orienta a colocar a una persona cercana a Morena al frente del organismo.

Además, el líder panista rechazó que su partido se arrepienta de haber presentado recursos legales contra la Cámara de Diputados por retrasar la publicación de la convocatoria para elegir a quien ocupará el cargo.

Incluso, sostuvo que la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es necesaria para garantizar que se cumpla con el procedimiento.

“Ya estamos hablando de resistencia civil. Te lo digo, porque a eso nos lleva el oficialismo a los límites. El PAN no va a permitir que se ponga un títere. Lo único que queremos es que se aplique la ley. Se emita la convocatoria y después hacemos política”, declaró.

Es urgente emitir la convocatoria para designar a quien encabezará el @INEMexico en la próxima elección.



¡México necesita un árbitro verdaderamente independiente! #UnINELibre #INESinMorena pic.twitter.com/VHPYObEXxB — Acción Nacional (@AccionNacional) November 25, 2026

PAN exige cumplir con proceso para renovar presidencia del INE

La controversia comenzó luego de que el Grupo Parlamentario del PAN promoviera una demanda ante la Sala Superior del TEPJF mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

A través de un comunicado difundido el domingo 22 de noviembre, Jorge Romero respaldó la acción legal y exigió a la mayoría de Morena en San Lázaro cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Consideró que la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas no debe convertirse en un argumento para aplazar indefinidamente la renovación del instituto.

Desde la salida de Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre, permanece pendiente la convocatoria para seleccionar a la persona que concluirá el periodo de la presidencia del INE hasta 2032.

¿Qué busca el PAN?

Con el recurso presentado, el PAN busca que el Tribunal ordene a la Cámara de Diputados emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y llevar a cabo las etapas correspondientes de selección.

Entre las ocho propuestas del PAN para el proceso destacan ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos partidistas para los integrantes del comité evaluador, incorporar consultas a universidades y organizaciones civiles, así como establecer mecanismos de vigilancia ciudadana.

El partido también plantea proteger la confidencialidad de los exámenes, transparentar las evaluaciones y esclarecer posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei.