Desde Bruselas: Jorge Romero denuncia alianza entre Morena y el crimen organizado ante el Parlamento Europeo

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acudió a las instalaciones del Parlamento Europeo, en Bruselas, al frente de una comitiva de legisladores y militantes blanquiazules para denunciar formalmente a nivel internacional un presunto pacto entre el gobierno de Morena y la delincuencia organizada.

A través de un mensaje en sus redes sociales grabado frente a la sede parlamentaria, el líder opositor afirmó que su presencia en el viejo continente responde a la necesidad de visibilizar ante la comunidad internacional la crisis de seguridad y el deterioro institucional que enfrenta el país.

Romero Herrera sostuvo que la autodenominada Cuarta Transformación ha incurrido en una abierta complicidad con los grupos criminales, traicionando el mandato de protección hacia la ciudadanía. "Hoy estamos aquí en el Parlamento Europeo las mujeres y los hombres de Acción Nacional, porque le vamos a decir a todo el mundo lo que en serio está pasando en México con el dizque gobierno de Morena: una asociación entre el narcotráfico y los que juraron proteger a la gente. Eso es el fraude de la 4T que hoy vinimos a mencionar", aseveró el dirigente, marcando el inicio de una gira internacional para exponer los abusos de autoridad y la vulneración del Estado de derecho en México.

.@AccionNacional está en el Parlamento Europeo. 🇪🇺



Venimos a dialogar con distintos liderazgos sobre lo que ocurre en México y a compartir las propuestas que impulsamos para mejorar la vida de las familias mexicanas.



¡Llevamos nuestra voz y nuestro compromiso con México a cada… pic.twitter.com/meVdYVqHVC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 8, 2026

Jorge Romero adelanta posibles alianzas rumbo a elecciones 2027

En entrevista con Manuel López San Martín, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la oposición tiene posibilidades reales de vencer a Morena en los próximos procesos electorales, por lo que el partido no descarta conformar frentes opositores con el PRI, Movimiento Ciudadano o fuerzas locales.

“Se le puede ganar a Morena": Jorge Romero adelanta posibles alianzas rumbo a elecciones 2027

Enfatizó que el objetivo de las alianzas va más allá de un acuerdo entre partidos, buscando frenar el avance de lo que denominó “gobiernos destructivos” y asegurar la tranquilidad en regiones severamente impactadas por la violencia, asegurando que Morena se llevará una sorpresa en las urnas.