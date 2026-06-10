¡Que no te agarre desprevenido! Estas serán las movilizaciones de hoy miércoles 10 de junio

Este miércoles se esperan marchas y bloqueos de la CNTE que afectarán el tráfico de la capital mexicana aunado a la temporada de lluvias que aumenta el tráfico.

Entre los puntos que tendrán presencia de manifestantes se encuentran la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas "Unidad Santo Tomás" del Instituto Politécnico Nacional en la colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo y la estación "Registro Federal" del Tren Ligero sobre la Calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán.