¡Que no te agarre desprevenido! Estas serán las movilizaciones de hoy miércoles 10 de junio
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre marchas, bloqueos, tráfico y alternativas viales en la CDMX para que no te hagan llegar tarde hoy miércoles 10 de junio.
Este miércoles se esperan marchas y bloqueos de la CNTE que afectarán el tráfico de la capital mexicana aunado a la temporada de lluvias que aumenta el tráfico.
Entre los puntos que tendrán presencia de manifestantes se encuentran la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas "Unidad Santo Tomás" del Instituto Politécnico Nacional en la colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo y la estación "Registro Federal" del Tren Ligero sobre la Calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán.
Marchas CDMX hoy miércoles 10 de junio: tráfico, bloqueos y las alternativas viales EN VIVO
Choque en Picacho Ajusco
Servicios de emergencia en la Picacho Ajusco dirección al norte, a la altura de Pico de Turquino.
La Alternativa Vial es Avenida Insurgentes.
Manifestación sobre Insurgentes Centro 1940
Llegarán manifestantes a las 9 am a la Avenida Insurgentes 1940, colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón.
Manifestantes en Paseo de la Reforma
Ten en cuenta que habrá manifestantes en Paseo de la Reforma 175 frente a la Secretaría de Cultura a las 9:30 am. Frente al Ángel de la Independencia.
Reducción de carriles en Av. Sur 122
Por obras, hay reducción de carriles desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya con dirección al sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/AZqw2Kjet3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026
Habrá manifestantes en Insurgentes
A las 10 am habrá manifestantes en el cruce con Anillo Periférico, colonia Insurgentes Cuicuilco de la alcaldía Coyoacán.
Manifestantes en Dr. Lavista 114
A partir de las 10 am se esperan manifestantes en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.
Se esperan movilizaciones de la CNTE en la Torre del Caballito
Miembros de la CNTE llegarán a la Torre del Caballito para desplazarse a la Secretaría de Gobernación. Alternativas Viales: Ejes 1 y 2 Norte.