La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una serie de cortes de luz programados que afectarán a habitantes de distintas colonias y localidades durante seis días consecutivos.

Y es que, las suspensiones del suministro eléctrico se realizarán del 9 al 14 de noviembre, por lo que algunas familias tendrán que tomar precauciones ante la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué habrá cortes de luz en Tequila?

De acuerdo con un aviso difundido por el Gobierno de Tequila, Jalisco, los trabajos forman parte de labores de mantenimiento y mejoras en las redes generales de distribución de energía eléctrica.

Las suspensiones no se realizarán simultáneamente en todas las zonas, sino que estarán distribuidas por fechas y horarios. Por ello, es importante revisar el calendario para identificar cuándo podría quedarse sin electricidad cada sector.

¿Qué días habrá cortes de luz y cuáles son las colonias afectadas?

Estas son las zonas que aparecen en el aviso:

Lunes 9 de noviembre

Localidades: El Colomo y San Martín de los Caños.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Martes 10 de noviembre

Colonia El Ranchito.

Calles: Toluca y Leandro Valle.

Horario: de 8:30 a 16:30 horas.

Miércoles 11 de noviembre

Localidades: El Colomo y San Martín de los Caños.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Jueves 12 de noviembre

Colonia El Ranchito.

Calles: Leandro Valle, México, Carlos Polomera y Clemente Orozco.

Horario: de 8:30 a 16:30 horas.

Viernes 13 de noviembre

Colonia El Ranchito.

Calles: Nicolás Bravo y Ramos Millán.

Horario: de 8:30 a 16:30 horas.

Sábado 14 de noviembre

Colonia El Ranchito.

Calles: Nicolás Bravo, Leandro Valle, Michoacán y México.

Horario: de 8:30 a 16:30 horas.

¿Qué hacer antes de que se vaya la luz?

Ante las suspensiones programadas, se recomienda a los habitantes de las calles y localidades afectadas tomar algunas precauciones para evitar contratiempos.

Entre las medidas que pueden considerar están cargar previamente sus teléfonos celulares, mantener desconectados los aparatos electrónicos que no estén utilizando y tomar previsiones con los alimentos que necesitan refrigeración.