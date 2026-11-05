¡CFE anuncia cortes de luz HOY 5 de noviembre! Consulta las colonias y municipios que tendrán apagones

Los apagones programados de la CFE para este jueves 5 de noviembre de 2026 dejarán sin suministro eléctrico a distintas colonias y municipios, de acuerdo con los horarios establecidos para los trabajos de mantenimiento. Si tienes previsto realizar actividades en casa o en tu negocio, consulta qué zonas serán afectadas, a qué hora comenzarán los cortes de luz y cuándo está previsto que se restablezca el servicio.

¿Dónde habrá apagones programados de CFE HOY 5 de noviembre?

Los apagones programados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para este jueves 5 de noviembre de 2026 afectarán zonas de Jalisco, Veracruz y Puebla, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Las interrupciones serán temporales y tendrán horarios distintos según el municipio; por ello, es importante revisar las calles y comunidades incluidas en los avisos para anticipar la falta de suministro.

Estos son los puntos donde se tienen previstas las suspensiones del servicio:



Jalisco : en Tequila, la colonia El Ranchito tendrá un corte de luz de las 08:30 a las 16:30 horas. La interrupción contempla las calles Leandro Valle, Emiliano Zapata, Ejido y Melchor Ocampo, además de zonas cercanas.



: en Tequila, la colonia El Ranchito tendrá un corte de luz de las 08:30 a las 16:30 horas. La interrupción contempla las calles Leandro Valle, Emiliano Zapata, Ejido y Melchor Ocampo, además de zonas cercanas. Puebla : en Coronango, el suministro eléctrico se suspenderá aproximadamente de las 11:00 a las 14:00 horas en la junta auxiliar San Francisco Ocotlán, específicamente en la calle Emiliano Zapata.



: en Coronango, el suministro eléctrico se suspenderá aproximadamente de las 11:00 a las 14:00 horas en la junta auxiliar San Francisco Ocotlán, específicamente en la calle Emiliano Zapata. Veracruz: en el municipio de Paso de Ovejas, los trabajos provocarán una interrupción de las 09:30 a las 16:00 horas en las comunidades Cerro Guzmán, Boquerón y El Cocuyo.

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Los horarios corresponden a las suspensiones anunciadas para este jueves; el restablecimiento del servicio dependerá del avance de las maniobras y de las condiciones de la infraestructura eléctrica.

¿Por qué habrá apagones programados este jueves 5 de noviembre?

Los cortes de luz obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica; estas intervenciones permiten revisar y atender instalaciones que forman parte del sistema de distribución de energía, aunque durante su ejecución sea necesario interrumpir temporalmente el suministro en determinadas localidades.