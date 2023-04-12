El derecho a portar armas de fuego en el mundo es un tema que ha causado polémica, pues las leyes de algunos países aprueban que las personas merecen tener un arma consigo para su protección mientras que otras afirman que se corre un gran riesgo, por lo que desde hace décadas ha causado un gran debate esta decisión.

Sin embargo, hay decenas de países que están llenos de armas, aunque la mayoría de ellos las tienen de manera ilegal, pues sus leyes no permiten que los civiles mantengan una pistola en su poder.

¿Qué países permiten el uso de armas?

Actualmente, solo tres países en todo el mundo tiene el derecho constitucional de portar armas: México, Guatemala y Estados Unidos. Aunqu algunas naciones eliminaron de sus constituciones las leyes que permitían a sus ciudadanos tener de manera legal una pistola; mientras que otros tienen estrictamente prohibido que los civiles las utilicen.

México

Desde 1857, la Constitución de México permitía a sus ciudadanos poseer armas de fuego, aunque en 1917 las leyes cambiaron tras la Revolución mexicana, volviéndose más estrictas para permitir esto. Incluso, poco a poco se ha vuelto más complejo adquirir un permiso de posesión de armas en el país.

|Pexels

Los mexicanos pueden comprar legalmente armas pero para hacerlo deben lidiar con los trámites burocráticos, largas esperas y cumplir con los requisitos que impone la ley, como el no permitir que los civiles tengan armas largas.

En México solo existe un lugar donde los ciudadanos pueden adquirir una pistola corta de manera legal, dicho lugar se encuentra en una base militar en la Ciudad de México.

Estados Unidos

La segunda enmienda de Estados Unidos otorga a todos los ciudadanos el derecho constitucional de portar armas de manera legal, con la única restricción de ser una persona mayor de edad.

“Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas", es lo que dicta la segunda enmienda.

Ante esta libertad para comprar y tener todo tipo de armas de fuego, Estados Unidos posee casi la mitad de todas las armas que existen en el mundo, por ende es el país que más armas tiene y donde más debate existe sobre restringir el acceso a ellas debido a los tiroteos masivos.

Guatemala

Guatemala también mantiene como un derecho constitucional que los ciudadanos civiles posean armas para su protección; no obstante, al igual que México, sus leyes son estrictas para permitir la compra legal de estos artefactos.

Los interesados en comprar una pistola, deben solicitar un permiso al gobierno, el cual no es fácil que lo den, ya que se deben cumplir con varios requisitos.

|Pexels

¿Qué armas se pueden tener sin permiso?

En Estados Unidos es legal comprar cualquier tipo de armas de fuego, desde armas cortas hasta largas sin necesidad de obtener un permiso.

Mientras que en Guatemala y México no se puede obtener ningún tipo de armas sin tener permiso del gobierno. Sin embargo a méxico llegan diariamente cientos de pistolas de contrabando provenientes de Estados Unidos.

¿Quién puede tener armas en Estados Unidos?

Cualquier persona mayor de edad puede acceder a un arma de manera legal porque “es su derecho” como ciudadano.