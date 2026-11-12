¿Qué pasa en el penal de San Miguel? Denuncian extorsiones de hasta 100 mil pesos y condiciones inhumanas para reos

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, se encuentra en el centro de una serie de denuncias por presuntas extorsiones, agresiones y condiciones inhumanas al interior de sus instalaciones.

Y es que, familiares de personas privadas de la libertad aseguran que algunos internos mantienen el control de determinadas áreas del reclusorio y exigen fuertes cantidades de dinero a cambio de no golpear a otros reclusos.

De acuerdo con los testimonios de familiares, las exigencias económicas pueden alcanzar los 100 mil pesos. Los cobros presuntamente van desde los 30 mil, 40 mil y 50 mil pesos, hasta cantidades mayores, bajo amenazas de agredir físicamente a las personas que no cumplan con los pagos.

¿Cómo operan las presuntas extorsiones en el penal de San Miguel?

Según las denuncias, algunos internos que presuntamente tienen el control dentro del penal establecen cuotas económicas que deben cubrir los familiares de otros reclusos.

El dinero sería exigido como una condición para que las personas privadas de la libertad no sufran golpizas o represalias.

Estas acusaciones forman parte de una serie de señalamientos que se han hecho públicos desde 2025.

El 10 de noviembre de 2026, familiares de internos realizaron bloqueos en distintos puntos de Puebla para exigir la intervención de las autoridades y denunciar las presuntas irregularidades.

Entre sus demandas también se encuentra la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo.

Denuncian condiciones inhumanas

Otro de los señalamientos apunta a las condiciones en las que permanecen recluidas algunas personas en la denominada zona W del penal de San Miguel.

De acuerdo con las denuncias, esta área presenta condiciones de hacinamiento y falta de condiciones dignas para los internos.

También se señala que las personas recluidas en ese espacio permanecen encerradas y no tendrían oportunidad de salir a recibir luz natural durante el día.