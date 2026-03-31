¡Otra vez la Línea A! Falla eléctrica suspende servicio del Metro CDMX

La Línea A del Metro de la Ciudad de México volvió a colocarse en el centro de la conversación entre usuarios, luego de que una falla en el sistema eléctrico obligara a suspender parcialmente el servicio en uno de sus tramos más importantes.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin operación debido a la ruptura de una catenaria, un componente esencial para el funcionamiento de los trenes.

Ante esta situación, las autoridades implementaron un servicio provisional que opera únicamente de Pantitlán a Santa Marta, en ambos sentidos, mientras personal técnico realiza trabajos para restablecer la circulación completa.

Servicio recortado y usuarios afectados en la Línea A

El ajuste en la operación provocó afectaciones inmediatas para miles de usuarios que diariamente utilizan esta línea para trasladarse entre el oriente del Valle de México y la capital.

Con el cierre del tramo de Santa Marta a La Paz, pasajeros quedaron varados o tuvieron que buscar rutas alternas, lo que derivó en retrasos, saturación en estaciones activas y complicaciones en los tiempos de traslado.

A través de redes sociales, usuarios reportaron largas filas, trenes con alta demanda y demoras considerables, especialmente en estaciones como Pantitlán, uno de los puntos con mayor afluencia del sistema.

La situación generó molestia entre los pasajeros, quienes señalaron que este tipo de fallas no son aisladas y continúan impactando su movilidad diaria.

¿Qué pasó en la Línea A? La falla que provocó el caos

El origen del problema fue la ruptura de una catenaria, un sistema de cables aéreos encargado de suministrar energía eléctrica a los trenes.

Sin este suministro, las unidades no pueden operar con normalidad, lo que obliga a detener el servicio por razones de seguridad.

Este tipo de fallas requiere revisión técnica especializada, ya que cualquier daño en la infraestructura eléctrica puede representar riesgos tanto para los usuarios como para el propio sistema.

Autoridades del Metro informaron que equipos técnicos trabajan en la zona afectada para evaluar los daños y reparar la instalación lo antes posible.

Autoridades aseguran trabajos para restablecer el servicio

El director del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que personal del sistema ya se encuentra atendiendo la emergencia.

A través de un mensaje, señaló que el objetivo es restablecer el servicio completo en el menor tiempo posible, aunque no se precisó un horario exacto para la reanudación total de operaciones.

También pidió comprensión a los usuarios ante la contingencia y aseguró que se mantendrán informando a través de los canales oficiales.

#AvisoMetro:

Se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, se realiza revisión a la instalación eléctrica (rotura de catenaria).



Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio.



El personal del Metro ya trabaja para… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

RTP entra al rescate ante suspensión del servicio de la Línea A

Para mitigar las afectaciones, la Red de Transporte de Pasajeros activó unidades de apoyo en el tramo sin servicio. Estos camiones realizan recorridos paralelos entre las estaciones afectadas, permitiendo a los usuarios continuar su trayecto, aunque con tiempos más largos de traslado.

Sin embargo, la alta demanda también provocó saturación en este servicio emergente, lo que obligó a los pasajeros a esperar varios minutos para poder abordar.

Recomendaciones para los usuarios ante la suspensión de servicio

Ante el escenario, el Metro capitalino recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados, salir con mayor anticipación y mantenerse atentos a la información oficial.

Asimismo, se sugiere considerar rutas alternas o medios de transporte adicionales mientras se normaliza el servicio en la Línea A.

La dependencia reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros, por lo que los trabajos continuarán hasta que las condiciones permitan reactivar completamente la operación.