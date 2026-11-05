La influenza aviar AH5N1 encendió las alertas sanitaras en Yucatán, donde una granja comercial de huevo para plato en Umán registró la muerte de 862 aves.

Tras confirmar el contagio, autoridades activaron medidas de emergencia, mientras Senasica investiga si existen más unidades afectadas y analiza la pertinencia de una vacunación preventiva en granjas cercanas.

¿Cuál fue la granja afectada por influenza aviar?

La granja afectada tenía una población de 225 mil 860 aves de postura. La Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural confirmó y activó los protocolos sanitarios internacionales para el control del caso de influenza aviar en una Unidad de Protección Avícola (UPA).

Ante la notificación de la mortalidad inusual de 862 aves por parte del médico responsable de la granja personal de la Senasica acudió al lugar para tomar muestras que dieron positivo a IAAP subtipo 5, es decir influenza aviar.

¿Qué pasará con los huevos contaminados de influenza aviar en Yucatán?

Ante los resultados positivos en la granja, las autoridades limitaron un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda e implementaron medidas contraepidémicas internacionales.

Además, se aplicó cuarentena definitiva a la UPA y se procedió al despoblamiento total de la granja, disposición sanitaria de las aves, destrucción de desechos y materiales contaminados, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Tras la infección de influenza aviar, las autoridades informaron que no impacta la oferta en el mercado.

¿Qué es la influenza aviar AH5N1?

Es un virus de la gripe que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas, principalmente las aves de corral.

Se puede trasmitir por el contacto de aves infectadas, heces o ambientes contaminados. O de aves a humanos, con el contacto directo con los animales infectados.

Las personas que trabajan en las granjas avícolas son más susceptibles de contraer la influenza aviar porque están en contacto directo y constante con la saliva, las secreciones y las heces de gallinas y pollos enfermos.