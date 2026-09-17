Notas
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¿No te quedaste en la UNAM? Atención porque la UACM abre más de 800 lugares para 18 licenciaturas
La UACM puso 864 lugares disponibles en 18 licenciaturas y el registro comienza este 21 de septiembre. Ojo: la asignación será mediante sorteo y los trámites son gratuitos.
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Beca Benito Juárez 2026: Registro abierto del 17 al 30 de septiembre para recibir mil 900 pesos
Los registros para los que se encuentran cursando el bachillerato ya se abrió, te decimos todo lo que tienes que saber para la Beca Benito Juárez.
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Megapuente de Fiestas Patrias: En este estado NO habrá clases el 16, 17 y 18 de septiembre
Por motivo de las fiestas patrias, un estado de México NO tendrá clases el 16, 17 y 18 de septiembre, ¿cuál es?
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SEP lo confirma: suspenden clases presenciales por clima extremo hasta el 11 de septiembre
Tras una nueva ola de calor, el gobierno de Baja California decidió suspender clases presenciales a nivel preescolar, primaria y secundaria.
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¿Qué es la prueba PISA y qué países lideran los puntajes globales de esta evaluación educativa internacional?
Clave para medir el pulso y la competitividad de los sistemas educativos del mundo, este indicador define el rumbo escolar de las naciones globales.
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“No tenemos ni sanitarios”: El “bachillerato digital” que no tiene ni computadoras en Puebla
Estudiantes del Bachillerato Digital 281 en Puebla denuncian la falta de luz, agua y equipo básico. Conoce las deficiencias que vulneran su educación.
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Mapas del siglo XVI, arte mexicano y ciencia: la exposición de Ricardo y María Laura Salinas que reúne más de 250 piezas
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Quién era Gloria Rocha, la leyenda del doblaje responsable del "Kame Hame Ha" en México
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La Rosilla, Durango: Niños desafían -10 °C en el “Congelador de México” para ir a la escuela