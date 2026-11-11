La difusión de una llamada al número de emergencias 911 reveló cómo la Policía de Columbus recibió una alerta sobre un video en el que aparecen dos estudiantes en llamas dentro de una fraternidad en la universidad de Ohio.

El audio permite conocer qué se reportó a las autoridades y cómo comenzó la intervención policial en este caso.

Le prenden fuego a dos estudiantes de una universidad de Ohio

De acuerdo con las imagenes que se viralizaron en redes sociales, uno de los estudiantes con sudadera gris fue prendido con fuego mientras otros universitario veían la atrosidad y se reían.

En medio de la situación, le gritaron a uno de los jóvenes que corriera y se lanzará con otro joven que levaba una vestimenta similar.

El joven se aventó y provocó que los dos terminarán con fuego en la ropa. Los dos comenzaron a correr y a brincar para intentar apagar el fuego. Aparentemente interaron utilizar un extintor para sofocar las llamas pero no lo lograron.

Revelan llamada al 911 por dos estudiantes en llamas en Ohio

La Policía de Columbus dio a conocer la grabación de una llamada de emergencia al 911 en la que se dio a conocer un video que mostraba a dos personas en llamas, posiblemente tratandose de una novatada.

“Definitavamente aún puedo enviar a los oficiales a ese lugar para que verifiquen que están bien”, se escucha en la llamada a los policías.

Una fraternidad de la Universida Estatal de Ohio mencionó que fue suspendida temporalmente mientras el caso se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía de Columbus, los dos jóvenes sufueron quemaduras de segundo y tercer grado.