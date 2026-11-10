Una peligrosa novatada en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, terminó con dos estudiantes hospitalizados por quemaduras graves, luego de que fueran prendidos con fuego durante un supuesto ritual de la fraternidad.

Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales y provocaron la suspensión de la organización estudiantil involucrada.

¿Cómo fue la novatada en la Universidad Estatal de Ohio?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, uno de los estudiantes, quien vestía una sudadera gris con capucha, fue prendido con fuego mientras otros universitarios observaban y se reían.

En medio de la situación, le dijeron que corriera y se lanzara contra otro joven que llevaba una vestimenta similar .

El estudiante corrió contra su compañero y lo tackleó, provocando que ambos terminaran envueltos en las llamas.

Los fos comenzaron a correr y brincar en un intento por apagar el fuego. En otro momento de la grabación, aparentemente intentaron utilizar un extintor para sofocar las llamas, pero no funcionó.

Finalmente, tuvieron que apagar el fuego golpeándolos con otras prendas de ropa.

¿Qué se sabe de los estudiantes que fueron quemados?

De acuero con un reporte preliminar de la Policía de Columbus, los dos jóvenes sufueron quemaduras de segundo y tercer grado.

El incidente ocurrió el sábado 7 de oviembre, durante una reunión al aire libre. Sin embaego, las autoridades onvestigan si los estudiantes dueron víctimas de una novatada.

Tras conocer lo que pasó, la Universidad Estal de Ohio anunció la suspensión provisional de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon mientras se realizan las investigaciones.

La Policía de Columbus mantiene abierta la investigación para determinar si hubo conductas delictias y si el incidente estuvo relacionado con alguna novatada.