¡Tensión en la Prepa 1 de la UNAM! Suspenden clases tras ingreso de encapuchados en Xochimilco

Momentos de tensión se vivieron al interior de la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, ubicada en Xochimilco, luego de que se reportara inicialmente la presencia de sujetos armados en las instalaciones de la prepa de la UNAM.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se trató del ingreso por la fuerza de un grupo de encapuchados al plantel, quienes habrían solicitado que la dirección de la escuela atendiera sus demandas o si no tomarían el plantel.

En medio de la confusión y el pánico, la Escuela Nacional Preparatoria 1 anunció la suspensión de clases con el fin de proteger a los alumnos.

VIDEO: Encapuchados ingresan a la Prepa 1 de la UNAM

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se aseguraba que personas ajenas a la institución habrían ingresado armadas, mientras un grupo de alumnos encapuchados presuntamente comenzaba a tomar las instalaciones.

Durante el altercado, un estudiante habría resultado lesionado luego de que una persona, aparentemente involucrada en una riña, ingresara a la dirección del plantel junto con el contingente.

Tras recibir el reporte, elementos de la SSC-CDMX acudieron a la prepa ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, donde autoridades educativas confirmaron que alrededor de 20 alumnos irrumpieron por la fuerza en las oficinas administrativas.

El día de hoy la #Unam y #prepa1 se ha visto envuelta en un caso de abuso. El día Miércoles 7 de octubre, un directivo de la prepa 1 agredió a un alumno que era participante de un colectivo que está alzando la voz ante las ineficiencias y denuncias dentro del Plantel. https://t.co/YMHsZFjhOs — Cats_Pencils (@Cats_Pencils) October 7, 2026

Descartando las primeras versiones de que se trataba de un ataque, como se había señalado previamente en redes sociales.

Suspenden clases en la Prepa 1 de la UNAM

De acuerdo con el comunicado oficial de la UNAM, en días recientes se había ofrecido una mesa de diálogo con algunos estudiantes, quienes habían presentado una serie de peticiones relacionadas con la seguridad de la escuela.

Sin embargo, fue durante la mañana de este 7 de octubre cuando un grupo de estudiantes ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas de la Prepa 1, lo que provocó un enfrentamiento con el personal, donde incluso se habla de un forcejeo.

Versiones apuntan a que los alumnos buscaban ser atendidos por la dirección y advirtieron que, de no recibir respuesta, tomarían las instalaciones como medida de presión.

Ante esta situación, la UNAM determinó suspender clases retirar a los alumnos que permanecían en el plantel. La Universidad informó que las actividades se reanudarán una vez que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.

Rector de la UNAM se pronuncia por los hechos en la Prepa 1

Tras ser cuestionado sobre el altercado ocurrido en la Escuela Nacional Preparatoria 1, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que se trató de un hecho focalizado y aseguró que, en términos generales, la institución había mantenido semanas tranquilas.

Mientras tanto, elementos de la policía permanecen en las inmediaciones de la Prepa 1 para resguardar el plantel. En tanto, algunos estudiantes continúan con la protesta a la espera de que reciban el pliego petitorio.