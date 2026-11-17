José Ramiro López Obrador, conocido como Pepín, compareció ante diputados del Congreso de Tabasco y tuvo que responder por qué no se ha procedido contra Adán Augusto López y Carlos Merino, quienes mantuvieron a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad estatal.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Gobierno recurrió al argumento de exigir pruebas y sostuvo que, si existen elementos contra algún responsable, debe castigarse sin importar de quién se trate; sin embargo, marcó distancia de Adán Augusto al señalar que no puede responder por él y que es el hoy senador quien debe explicar por qué nombró y mantuvo a Bermúdez en el cargo.

Pepín López Obrador se lava las manos y deja solo a @adan_augusto



Ante el Congreso de Tabasco, exigió pruebas para proceder por el caso Hernán Bermúdez y La Barredora, pero señaló que Adán Augusto López y Carlos Merino deben responder por haberlo mantenido al frente de… pic.twitter.com/UwIUTivmKN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

Pepín intenta deslindar al gobierno de Javier May

Durante su comparecencia, López Obrador aseguró que la actual administración no encubre a nadie y rechazó que el gobierno de Javier May esté ligado a la corrupción o al crimen organizado.

Sus declaraciones volvieron a colocar sobre la mesa los cuestionamientos por el caso de La Barredora y las responsabilidades políticas pendientes.