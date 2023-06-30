¿Cuáles son los requisitos para ser gobernador de Puebla?

Puebla es uno de los estados que tendrá elecciones el próximo año, ante esto, es relevante conocer cuáles son los requisitos para ser gobernador y quién está al mando actualmente.

En las elecciones 2024, además de elegirse al nuevo presidente, se votarán nueve gubernaturas, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué se necesita para ser gobernador de Puebla?

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla se mencionan los requisitos para llegar a ser gobernador del estado; asimismo, se refiere que la elección del Poder Ejecutivo de la entidad se deposita en un solo individuo que cumpla con:



Ser mexicano por nacimiento.

Ser Ciudadano del Estado en pleno goce de sus derechos políticos.

Tener 30 años cumplidos el día de la elección.

No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni militar en servicio activo o con mando de fuerzas dentro del Estado, a menos que se separe del cargo o servicio cuando menos noventa días antes de la elección.

No ser ministro de algún culto religioso.

El gobernador electo durará en su cargo seis años como en los demás estados de la República Mexicana.

¿Quién es el gobernador del estado de Puebla?

En agosto de 2019, cuando, después de ganar las elecciones, Miguel Barbosa tomó protesta como gobernador, puesto que mantuvo hasta su fallecimiento el pasado 13 de diciembre de 2022. De acuerdo con el Artículo 57 de la Carta Magna del estado, el Congreso fue el encargado de designar al nuevo mandatario interino, por lo que entró como gobernadora Ana Lucía Mayoral.

|Twitter @MBarbosaMX

Posteriormente, se designó a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como el gobernador sustituto de Puebla; para las elecciones 2024 se elegirá al nuevo mandatario por voto popular.

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Además de Puebla y la Ciudad de México, hay otros estados que tendrán elecciones el próximo 2024:



Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Tabasco.

Veracruz.

Yucatán.

Las elecciones 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, a diferencia de otros años que se celebran en julio, esto después de una modificación a una ley político-electoral en febrero de 2014.