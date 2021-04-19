¿Qué es lo que se sabe de la Superliga Europea?

El futbol mundial como lo conocemos podría cambiar para siempre, luego de que el Real Madrid y otros clubes de la élite europea anunciaron la creación de la 'Superliga Europea'.

El primer presidente de esta nueva competencia, repudiada por la UEFA y la FIFA, será Florentino Pérez, actual mandatario del club merengue, quien ha prometido mejores rendimientos económicos a los que se obtienen actualmente de competencias internacionales como la Champions League, algo que ha parecido sumamente atractivo en tiempos de pandemia.

Se contempla que este nuevo torneo se desarrolle entre agosto y mayo, y que los "pagos de solidaridad" crecerán en forma proporcional al desarrollo de la liga, superando los 10 millones de euros a lo largo del llamado "periodo de compromiso" de los Clubes Fundadores. Estos pagos se realizarán a través de un modelo transparente y de publicación regular.

¿Qué es la Superliga Europea?

Su principal bandera es la mejora de ingresos económicos en relación a los dos torneos continentales de la UEFA: Champions League y Europa League.

El comunicado publicado por el Real Madrid señala que serán 20 clubes los que participarán en este certamen.

¿Qué equipos jugarán la Superliga?

Son 15 los llamados Clubes Fundadores, que además, son también de los más poderosos económicamente hablando.

Los participantes confirmados son:



Real Madrid (España).

Barcelona (España).

Atlético de Madrid (España).

Manchester United (Inglaterra).

Liverpool (Inglaterra).

Tottenham Hotspur (Inglaterra).

Chelsea (Inglaterra).

Arsenal (Inglaterra).

Manchester City (Inglaterra).

Juventus (Italia).

AC Milan (Italia).

Inter de Milán (Italia).

Además, se espera que otros equipos de la élite europea se unan a esta nueva competencia, como el PSG, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Ajax, equipos que hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

¿Cuál será el formato de competencia?

Se espera concretar un total de 20 equipos, divididos en dos grupos de 10 cada uno. Los partidos se jugarán en formato de ida y vuelta entre todos los integrantes de cada grupo.

Los cuatro mejores de cada grupo jugarán clasificarán a la siguiente ronda. Los tres primeros de grupo accederán directamente a cuartos de final mientras que los cuartos lugares disputarán un partido de repechaje. Todas las eliminatorias serán en partido de ida y vuelta.

La final será a partido único.

Todos los partidos se jugarán entre semana para no interferir con los calendarios de las competencias locales (liga y copa).

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¿El torneo será reconocido oficialmente?

El comunicado publicado por el Real Madrid señala que las autoridades de la Superliga trabajan junto a la UEFA y la FIFA para que este nuevo torneo sea aceptado y reconocido por ambos organismos.

Previamente, tanto la UEFA como la FIFA advirtieron que este torneo no será reconocido e incluso advirtieron que aplicarán castigos a los clubes que decidan participar en él, como suspensiones de las competencias locales y la prohibición a los jugadores de estos clubes para que no jueguen con sus respectivas selecciones nacionales.

¿Qué pasará con la Champions League?

Todo parece indicar que el torneo de clubes más importante del mundo tiene los días contados. La Champions tiene como prioridad reunir a los mejores equipos de Europa, pero ahora la gran mayoría de estos clubes se "independizarán".

En el caso de España, los tres líderes son los tres involucrados en el desarrollo de este nuevo certamen, por lo que los clubes clasificados a Champions ahora serían los clubes ubicados en los puestos 4, 5, 6 y 7 de LaLiga, lugares que normalmente serían destinados a la clasificación de la Europa League.

¿Habrán mexicanos en la Superliga?

Hasta el momento, sólo hay una posible baja para la Selección Azteca: Héctor Herrera, actual jugador del Atlético de Madrid.

En días recientes ha sonado también el interés del Chelsea por llevarse a Jesús 'Tecatito' Corona, pero hasta ahora son sólo rumores.

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