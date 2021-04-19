Rusia y China producirán más de 100 millones de dosis de Sputnik V

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) comunicó este lunes que llegó a un acuerdo con la farmacéutica china Hualan Biological Bacterin Inc. para producir más de 100 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país asiático.

Las autoridades sanitarias de Rusia aseguraron que con esa cantidad de dosis se podrá vacunar a más de 50 millones de personas contra Covid-19.

El RDIF y Hualan Biological Bacterin "se han comprometido a mantener una colaboración a largo plazo para la producción de la vacuna".

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"El acuerdo de cooperación con Hualan Biological Bacterin, uno de los principales fabricantes de vacunas de China, ayudará a aumentar significativamente las capacidades de producción de Sputnik V", afirmó el director del RDIF, Kirill Dmitriev.

Agregó que "China es uno de los socios clave en la producción de la vacuna rusa, que ya se utiliza prácticamente en todo el mundo para proteger la salud de las personas, ya que Sputnik V ha demostrado ser segura y altamente eficaz", agregó.

Eficacia de Sputnik V

Hasta la fecha, Sputnik V se ha registrado en 60 países a nivel mundial con una población total de tres mil millones de personas.

La eficacia de Sputnik V es del 91.6 por ciento, como lo confirman los datos publicados en Lancet, una de las revistas médicas más antiguas y respetadas del mundo.

La vacuna se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos y utiliza dos vectores diferentes para las dos inyecciones en un curso de vacunación, lo que proporciona inmunidad con una duración más prolongada que las vacunas que utilizan el mismo mecanismo de administración para ambas inyecciones.

El Fondo Ruso de Inversión Directa es una bolsa de recursos soberana de inversión de Rusia establecido en 2011 para realizar coinversiones de capital, principalmente en Rusia, junto con inversores financieros y estratégicos internacionales de renombre.

Actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. La sociedad gestora de RDIF tiene su sede en Moscú.

Actualmente, RDIF tiene experiencia en la implementación conjunta exitosa de más de 80 proyectos con socios extranjeros por un total de más de 1.9 billones de rublos y que cubren el 95 por ciento de las regiones de la Federación de Rusia.

Las empresas de la cartera de RDIF emplean a más de 800 mil personas y generan ingresos que equivalen a más del 6 por ciento del PIB de Rusia. Además, ha establecido alianzas estratégicas conjuntas con co-inversores internacionales líderes de más de 18 países.

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