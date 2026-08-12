¿El mar se aleja de la costa? La inquietante señal que podría anunciar un tsunami en México tras un terremoto

Después del devastador terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto, con cientos de personas muertas y más de mil lesionadas de acuerdo con los balances difundidos este martes, la atención vuelve a centrarse en una pregunta que también importa a México: ¿qué significa que el mar se retire repentinamente de la costa y puede ser una advertencia de algo mucho peor?

¿Qué significa que el mar se retire antes de un tsunami?

El retiro repentino del mar sí puede ser una señal natural de que un tsunami está por llegar, y es que esto ocurre cuando la primera parte de la perturbación generada por el tsunami llega a la costa como una depresión.

En lugar de observarse primero una enorme ola avanzando hacia la playa, el agua puede desplazarse mar adentro y dejar temporalmente expuesto el fondo oceánico. El Servicio Geológico de Estados Unidos identifica precisamente este retroceso como una señal natural común de tsunami.

Y aquí está el detalle que puede marcar la diferencia entre observar un fenómeno extraño y reaccionar a tiempo: si el mar se retira de manera súbita y anormal, no hay que acercarse a mirar. Hay que alejarse.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advierte que un aumento o disminución repentina del nivel del mar que deje al descubierto el lecho marino puede indicar la llegada inminente de un tsunami.

¿El retiro del mar puede predecir un terremoto?

El mar no funciona como una alarma capaz de anunciar que ocurrirá un terremoto minutos antes. El retroceso del agua es una señal relacionada con un tsunami que ya fue generado, generalmente por un movimiento sísmico capaz de desplazar una gran cantidad de agua.

Es decir, no se trata de que el océano “sepa” que habrá un terremoto y se retire para avisarlo.

La secuencia puede ser otra: ocurre un terremoto bajo el mar, el fondo oceánico se desplaza, esa alteración mueve una enorme masa de agua y se genera un tsunami. Cuando la perturbación alcanza una costa, una de sus primeras manifestaciones puede ser precisamente ese extraño retiro del mar.

Por eso, ver el agua alejarse de manera brusca no significa que viene un terremoto; puede significar que una ola de tsunami ya está en camino y en ese escenario, cada minuto cuenta.

¿Todos los terremotos provocan tsunamis?

La respuesta corta es no, pero para que un terremoto genere un tsunami destructivo deben intervenir determinadas condiciones. Una de las más importantes es que exista un desplazamiento significativo del fondo oceánico, capaz de mover una gran cantidad de agua. Por eso, un sismo ocurrido tierra adentro no necesariamente produce este fenómeno.

También hay que recordar que un tsunami no es simplemente una ola gigante, se trata de una secuencia de ondas que puede llegar a la costa en distintos momentos. Una primera ola relativamente pequeña tampoco significa que el peligro haya terminado: otras pueden llegar después y ser mucho más destructivas.

El Cenapred recomienda alejarse de playas y zonas costeras bajas ante señales naturales de tsunami, especialmente cuando un sismo fuerte ha sido percibido. También señala la importancia de dirigirse hacia lugares altos y seguir las indicaciones de las autoridades.