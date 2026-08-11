¿Hay víctimas? Más de 5 mil mexicanos atrapados en Colombia tras el terremoto

La mañana de este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia, dejando afectaciones materiales, más de una centena de muertos y miles de damnificados.

De acuerdo al último censo oficial de las autoridades, en el país cafetalero viven alrededor de 5 mil 600 mexicanos, por lo que surge una preocupación natural por saber su estado tras el sismo.

Mexicanos en Colombia le piden ayuda a la Embajada

La Embajada de México en Colombia lanzó un comunicado para informar el estado de los mexicanos que viven en el país sudamericano.

En la notificación se informa que han recibido 120 llamadas en el teléfono de emergencia, además de que 213 connacionales han solicitado apoyo o asistencia consular.

"Debido a que varias carreteras sufrieron afectaciones y no son transitables, se espera contar con más información en el transcurso del día para tener mayor claridad sobre sus traslados, con miras a programar su salida de Colombia en vuelos previstos en los próximos días con destino a nuestro país".

¿Hay mexicanos muertos en Colombia por el terremoto?

La Cancillería informó que, hasta el momento, no han recibido información de algún mexicano fallecido por el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia.

⚠️ ATENCIÓN | Ante el sismo registrado recientemente en Colombia, #EmbaMexCol recomienda a las y los connacionales mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades colombianas y seguir sus indicaciones.



📲 +57 313 878 6028.#ProtecciónConsular pic.twitter.com/PQpkkLbDjq — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 10, 2026

Línea de ayuda para los mexicanos en Colombia

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que siguen dando seguimiento a las rutas aéreas y terrestres para que los mexicanos puedan salir de Colombia, si así lo deciden.

Además, recomendaron “seguir las indicaciones de las autoridades locales y estar atentos a sus actualizaciones oficiales, particularmente si se encuentran en proceso de desplazamiento o evacuación”.

La Embajada de México en Colombia puso a disposición de todos los connacionales afectados el siguiente número telefónico para cualquier situación de emergencia: +57 313 878 6028.

¿Cuántos muertos y heridos hay por el terremoto en Colombia?

De acuerdo al último reporte de las autoridades, el terremoto en Colombia dejó un saldo de 188 personas fallecidas y mil 677 heridas en varias ciudades.

Cali fue la más afectada, con 95 muertos y 997 heridos, seguida de Pereira, que reportó 79 fallecidos y 278 personas lesionadas. En Quibdó se registraron 9 víctimas mortales y 116 heridos, mientras que Manizales contabilizó 5 fallecidos y 112 personas afectadas.

