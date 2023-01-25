¿Qué tipo de gobierno tiene Rusia en 2023 y cómo funciona?

A pesar de que desde febrero de 2022 Rusia se encuentra en medio de una invasión a Ucrania, es importante saber qué tipo de gobierno tiene la nación y cómo funciona.

El actual presidente de la Federación de Rusia es Vladimir Putin, este ha estado en el cargo desde el 7 de mayo de 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. En 2018 fue elegido nuevamente como mandatario.

¿Qué tipo de gobierno tiene Rusia en 2023?

De acuerdo con la Embajada de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución aprobada en 1933 en el país indica que Rusia es un Estado democrático federativo con forma republicana de gobierno, el jefe de Estado es el presidente de la Federación rusa.

El órgano legislativo de Rusia es la Asamblea Federal, compuesta por dos cámaras: el Consejo de la Federación y la Duma Estatal. El primero está integrado por dos representantes de cada entidad de Rusia, uno por el órgano representativo y otro por el órgano ejecutivo.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin|Reuters

La Duma estatal se compone por 450 diputados, los cuales son elegidos por cinco años. Su función principal es la creación de leyes, designar, relegar de su cargo a empleados de estado de alto rango, decretar amnistía, asimismo, aprueba el presupuesto nacional.

Asimismo, el poder ejecutivo es efectuado por el gobierno, constituido por el presidente, los vicepresidentes y los ministros federales.

El presidente puede presidir la sesión del gobierno, toma la decisión sobre la dimisión de este, puede anular los decretos y las órdenes del gobierno en caso de que sean contradictorios a la Constitución, a las leyes federales y a sus edictos.

Cabe mencionar que el presidente también es el jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, designa y libera los puestos que ocupan el alto mando de las fuerzas.

El Consejo de la Federación también está compuesto por 166 senadores y tiene la competencia exclusiva en tales asuntos como el cambio de las fronteras entre los sujetos de Rusia y fijar las elecciones del presidente.

