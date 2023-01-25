¿Qué tipo de armamento ha recibido Ucrania tras invasión rusa?

Recientemente se dio la noticia de que Alemania autorizó el envío de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania tras la invasión por parte de Rusia; pero, ¿qué tipo de armamento ha recibido y por qué países?

Cabe recordar que la invasión de Rusia a Ucrania ocurrió el 24 de febrero de 2022 cuando el presidente del país, Vladimir Putin advirtió a través de un discurso que realizaría una "operación militar especial"; sin embargo, todo pronosticaba una guerra con el fin de anexar territorios ucranianos.

Ante esto, varios países de Occidente se movilizaron con ayudas económicas y apoyo de armamento militar hacia Ucrania.

Estados Unidos ha mandado importante armamento a Ucrania|STRINGER/REUTERS

¿Qué tipo de armamento ha recibido Ucrania?

Hasta el momento más de 30 países han mandado cantidades enormes de armamento militar a Ucrania, pues advirtieron que si no recibe las armas necesarias, podría dar pie a un conflicto bélico entre más naciones.

Estados Unidos, Polonia, Alemania, Canadá, Noruega, República Checa, Grecia, Estonia, Letonia, Australia, Suecia, Francia, Dinamarca, Turquía e Italia son algunos de los países que han apoyado a Ucrania con millones de dólares, siendo la Casa Blanca la que más ha desembolsado y enviado armamento.

Desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá se ha enviado armamento como:

Lanzacohetes múltiples de largo alcance Himars

Misiles Javelin

Más de 100 Obuses remolcados Howitzer británicos

británicos Más de 300 mil cartuchos de munición de 155 mm y más de 250 mil de 25 mm

Más de 5 mil armas Nlaw, que se lanzan desde el hombro

Tanques diseñados por el Pacto de Varsovia de Polonia y República Checa

Turquía ha vendido y donado drones armados Bayraktar TB2 a Ucrania

a NASAMS (defensas aéreas)

Vehículos de combate de infantería Bradley

Minas terrestres

500 misiles antitanque TOW

100 vehículos blindados de transporte de personal M113

55 vehículos tácticos MRAP

Más de 4 mil cohetes de avión Zuni

Equipos de visión nocturna

A principios de este 2023, la Casa Blanca anunció que enviará un paquete de armamento para Ucrania con un valor de al menos 3 mil millones de dólares, se trata del paquete de ayuda más grande que ha recibido.

Tras la noticia de que Alemania enviará los tanques Leopard 2, cabe recordar que Reino Unido había previamente anunciado que enviaría 14 de sus tanques Challenger 2; se prevé que Estados Unidos haga un anuncio similar sobre sus tanques Abrams.

Por su parte, Ucrania ha solicitado 300 tanques de combate modernos para "ganar" la guerra. Asimismo lleva pidiendo a Occidente que le proporcione aviones de combate modernos; sin emabrgo, no se ha recibido ninguno.