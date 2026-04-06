¡Tensión en Michoacán! Queman camiones repartidores tras exigir justicia a 9 años del asesinato de 4 personas en Arantepacua

¡Terror en Michoacán! Al menos dos camiones repartidores fueron quemados frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Morelia; exigen justicia por un hecho ocurrido en el 2017.

Exigen justicia a 9 años de la tragedia en Aratepacua

Los manifestantes, provenientes de la localidad de Arantepacua, acudieron a la Fiscalía para exigir el cumplimiento de infraestructura, además de una reparación del daño colectivo tras la muerte de 4 personas durante un enfrentamiento en 2017.

El pasado 5 de abril del 2012, cuatro habitantes de Aratepacua perdieron la vida durante un enfrentamiento con policías estatales.

Las protestas se desataron tras cumplirse 9 años de la tragedia registrada en este municipio de Michoacán.

Hasta hora no se han reportado personas heridas por la quema de los camiones repartidores en calles de Michoacán; la unidad quedó completamente abandonada y en llamas.

Al menos dos camiones repartidores fueron incendiados por manifestantes de Arantepacua frente a la Fiscalía de Michoacán, en Morelia.



Exigen justicia y cumplimiento de acuerdos por hechos de 2017, donde murieron cuatro pobladores tras un enfrentamiento con policías.… pic.twitter.com/JKbbPBewMV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

Por otro lado, las autoridades municipales no han dado una declaración o postura respecto a este tema, por lo que no se cuenta con más detalles sobre este caso.

Llamas y columnas de humo: Así quedaron los camiones repartidores quemados en Michoacán

Uno de los camines repartidores quedó a la mitad de la calle, mientras la cabina del conductor se encontraba envuelta en llamas. Al parecer no se encontraba ninguna persona abordo de la pesada unidad.

En medio de la calle, las intensas llama y la inmensa nube de humo, cubrían por completo el camión, el cual ya no contaba con nada de mercancía.

Se desconoce si el camión fue víctima de la rapiña o ya se encontraba con poco productos en su carga.

Ordenan capturar a Silvano Aureoles por homicidio y otros delitos

En el mes de marzo 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de los exservidores públicos estatales, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por lo hechos ocurrido el pasado 5 de abril del 2017, en el que murieron cuatro personas.

Las órdenes fueron concedidas por la autoridad jurisdiccional tras la integración de una carpeta de investigación, en la que se recabaron datos de prueba que permiten establecer la posible participación de los imputados en estos hechos.