VIDEO: ¿Quería una copita? Leopardo entra a licorería en India y ataca al vendedor

El pánico se apoderó de los habitantes y comerciantes de una localidad en el estado de Rajastán, al norte de India, luego de que un leopardo de gran tamaño entrara repentinamente a un comercio de venta de licores.

El incidente, registrado el pasado 20 de julio por las cámaras de videovigilancia (CCTV) del local, muestra el instante exacto en que el felino, visiblemente desorientado, entra al negocio y se abalanza de inmediato contra un trabajador que se encontraba sentado cerca del mostrador.

Reaccionó rápido y evitó una tragedia

Tras el primer impacto, el animal arremetió contra un segundo joven, causándole heridas en el rostro, el pecho y los hombros. A pesar del caos y la ferocidad de la embestida, las víctimas lograron reaccionar a tiempo para ponerse a salvo:

Los empleados lograron zafarse del ataque y salir a toda prisa a la calle. Rápidamente bajaron las cortinas metálicas del local, dejando al leopardo atrapado en el interior e impidiendo que saliera a la calle a atacar a más peatones.

El propietario del establecimiento confirmó a medios internacionales que, afortunadamente, el empleado no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Más de cinco horas de operativo para capturar al felino

La alerta movilizó de inmediato a personal especializado del Departamento de Bosques de India, quienes acordonaron la zona e iniciaron las maniobras para rescatar de forma segura al animal.

Tras un operativo que se prolongó por más de cinco horas, los especialistas lograron sedar al leopardo dentro de la tienda. Una vez controlado y puesto en una jaula de transporte, las autoridades ambientales iniciaron el protocolo para evaluar su estado de salud y gestionar su posterior reubicación en un hábitat natural seguro alejado de zonas pobladas.