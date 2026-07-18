Cocodrilo ataca a niño en la orilla de un río en la India

La feroz fuerza de la naturaleza se vuelve a cruzar con la vida del ser humano, esta vez en la India, donde un cocodrilo atacó a un niño que sólo iba a lavarse a la orilla de un río para seguir trabajando.

El menor de 12 años murió tras ser atacado por el reptil en el río Ghaghara, ubicado en el distrito de Bahraich, en el estado de Uttar Pradesh.

De acuerdo a reportes de la prensa local, el menor únicamente se había acercado a la orilla para lavarse las manos y el rostro cuando ocurrió el ataque.

Cocodrilo arrastra a niño en río de la India

En el garrafal video compartido en redes sociales, se puede ver al cocodrilo devorando al niño, una imagen muy fuerte, por lo que recomendamos discreción y evitar que personas sensibles vean el clip.

🚨⚠️ ¡𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳



𝗖𝗼𝗰𝗼𝗱𝗿𝗶𝗹𝗼 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗷𝗼𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝘁𝗶𝗼 😭💔



Un trágico ataque conmociona al distrito de Bahraich, en Uttar Pradesh.



El jueves 16 de julio de 2026, un niño de… pic.twitter.com/DUvDJd0D89 — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) July 18, 2026

De acuerdo con la información disponible, la víctima fue identificada como Sunil Singh y, en el momento del fatal ataque, se encontraba ayudando a su tío en las labores de trasplante de plantas de arroz cuando decidió acercarse al río para limpiarse antes de continuar con el trabajo.

Según reportaron medios locales, el cocodrilo permanecía oculto cerca de la orilla y atacó de manera repentina al menor. El animal lo sujetó y lo arrastró hacia el agua, donde, de acuerdo con los reportes, lo devoró en cuestión de minutos.

Autoridades rescataron restos del menor

Tras recibir el reporte, las autoridades locales de la India acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, confirmaron que los restos del menor fueron recuperados y trasladados para la práctica de la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.

Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre el animal ni informaron si se implementarán medidas adicionales tras el incidente. El caso ha generado conmoción entre los habitantes de Bahraich debido a las circunstancias en las que ocurrió el ataque y a la situación familiar del menor fallecido.