Pastor sobrevive a ataque de leona asiática en Gujarat tras ser inmovilizado

Un momento de tensión en la India quedó grabado en video luego de que un pastor de ganado logró sobrevivir tras un aterrador encuentro con una leona asiática en el estado de Gujarat.

El incidente ocurrió específicamente en la aldea de Garajiya, una zona donde la convivencia entre los habitantes locales y estos felinos en peligro de extinción es una realidad cotidiana, aunque a menudo peligrosa.

¿Qué sucedió durante el encuentro entre el pastor y una leona?

El ataque, que quedó registrado en un video, muestra el momento crítico en el que la leona asiático inmovilizó al pastor, sujetándolo del brazo con fuerza. El felino mantuvo al hombre bajo su control durante varios minutos, generando una situación de extrema tensión.

Ante los gritos y la emergencia, los vecinos de la aldea se movilizaron rápidamente para intervenir. A través de esfuerzos coordinados y gritos para intentar ahuyentar al animal, lograron distraer a la leona lo suficiente para que la víctima pudiera escapar. Tras ser liberado, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde, afortunadamente, se reporta que se encuentra estable tras recibir atención médica.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el ataque?

Ante el riesgo que representa la presencia del animal suelto en las cercanías de la población, se desplegó un operativo de búsqueda exhaustivo para localizarlo. No obstante, hasta el momento, los esfuerzos de los guardaparques y especialistas no han dado resultados positivos, y la leona continúa sin ser localizado.

¿Cuál es la causa detrás de esta agresión?

Si bien los conflictos entre humanos y leones son una preocupación constante en la única región del mundo donde esta especie vive en libertad, este caso particular ha motivado una investigación profunda.

De acuerdo con las primeras pesquisas realizadas por las autoridades locales, existen indicios que sugieren que la leona pudo haber sido provocado por la víctima antes de que se desencadenara el ataque

