Muere guardia de zoológico en Tailandia; fue atacado por leones

Safari World, un zoológico abierto en Bangkok, capital de Tailandia, conocido por sus recorridos en vehículos, vivió una tragedia el miércoles 10 de septiembre de 2025 por la mañana cuando un guardia de 58 años murió tras ser atacado por varios leones.

El incidente ocurrió bajo circunstancias que aún son investigadas mientras visitantes y personal presenciaron con horror la agresión.

Impactante ataque de leones a guardia en zoológico Safari World

Jian Rangkharasamee, jefe de equipo del zoológico, salió de su vehículo Jeep cerca de la zona de los leones y fue sorprendido por uno de los grandes felinos. En palabras del Dr. Tavatchai Kanchanarin, testigo del hecho, “Estaba a unos 10 metros, se acercó lentamente y atrapó al guardia por detrás, arrastrándolo y mordiendo”. Luego, “Tres o cuatro leones más llegaron y comenzaron a morderlo”. El médico inicialmente pensó que era un juego, pero la situación se convirtió en tragedia de forma muy rápida.

Los visitantes intentaron, sin éxito, ahuyentar a los animales tocando las bocinas de sus autos y gritando. La ayuda demoró unos 15 minutos hasta que el equipo de seguridad disparó para espantar a los leones, pero ya era demasiado tarde para salvar a Rangkharasamee.

Zoológico en Tailandia cierra temporalmente y refuerza medidas de seguridad

Tras el incidente, el zoológico cerró temporalmente la zona de autos, y un portavoz confirmó que los cinco leones implicados son parte de los 32 registrados en el zoológico, de los cuales cuenta con licencia. Esta tragedia representa el primer hecho de esta naturaleza en más de 40 años de operación.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, el zoológico Safari World expresó condolencias a la familia del fallecido y aseguró que brindará todo el apoyo posible. También señaló que el resto de animales se encuentra en condiciones normales bajo vigilancia especializada.

“Tras la inspección, los leones y todos los demás animales se encuentran en condiciones normales y están siendo vigilados de cerca por un equipo de expertos. (...) La empresa prioriza la seguridad de todos los turistas y empleados y recalca la importancia de no bajar de los vehículos durante las visitas al zoológico abierto, especialmente en la zona de fauna silvestre. La compañía investigará urgentemente y reforzará las medidas de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares”, mencionó el zoológico en Tailandia.