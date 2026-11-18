La fiebre por el estreno del videojuego GTA VI está en su punto máximo, en las últimas horas las redes sociales explotaron ante una eventual suspensión de clases para jugar sin límite, pero ¿aplicará en la UNAM?

¿CCH Sur suspende clases por el GTA VI?

¡Estudiantes de la UNAM! Tenemos noticias para ustedes, aunque nadie se quiere quedar con el fomo de jugar GTA VI desde las primeras horas, tenemos una noticia, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ya aclaró que pasará con las clases para este jueves 19 de noviembre.

Con la imagen en la que suspuestamente circulba la suspensión de clases , la institución aclaró que es FALSO que se planteen esto por el estreno del famoso videojuego.

“Mañaña 19 de noviembre no va a haber clases para que todos podamos jugar GTA VI”, decía.

¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en México?

El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está programado para la medianoche del jueves 19 de noviembre de 2026, aunque la hora exacta para comenzar a jugar dependerá de la zona horaria de cada estado.

En México, el lanzamiento será escalonado de acuerdo con los husos horarios, por lo que algunos jugadores podrán entrar a Los Santos antes que otros. Cancún será la primera ciudad en recibir el videojuego, mientras que Tijuana tendrá que esperar un par de horas más respecto al centro del país.

Los horarios de lanzamiento quedarán de la siguiente manera: