La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no tendría que ser una decisión exclusiva de los partidos políticos y la Cámara de Diputados.

Al menos esa es la postura del presidente del Senado, Higinio Martínez, quien propuso que, ante el escándalo de corrupción que sacudió al organismo, sea la sociedad civil la que tenga la responsabilidad de elegir a quien encabece la institución.

¿Los diputados pierden el control? La propuesta para que ciudadanos elijan a la nueva presidenta del INE

El legislador consideró que los diputados dejaron pasar la oportunidad de participar en una decisión de esta naturaleza y planteó que, por esta ocasión, la ciudadanía representada por organizaciones civiles debería intervenir directamente en la selección de la nueva consejera presidenta.

Reconoció que la decisión final deberá pasar por la Cámara de Diputados, instancia a la que corresponde realizar la votación. Su planteamiento apunta a modificar la manera en que se construye la propuesta de quién debe ocupar uno de los cargos más importantes para la vida democrática del país.

Higinio Martínez cuestiona el proceso para elegir a la nueva presidenta del INE

Durante su intervención, Higinio Martínez insistió en que la sociedad civil debería tener un papel determinante en la designación, particularmente por las circunstancias que rodean al organismo electoral.

“Yo diría así, los diputados perdieron la oportunidad de elegir a la presidenta del del IP. Corresponde ahora a la sociedad civil representada por ustedes”, expresó.

El senador aclaró que, aunque la designación terminará siendo sometida a votación de los diputados, considera que la participación ciudadana debe anteceder a esa determinación.

“Eso es lo que yo debería decir por esta ocasión. Al final va a ser votado por los diputados. Es cierto. Pero corresponde”, señaló.

La corrupción en el INE, el argumento para abrir la elección a la ciudadanía

Martínez vinculó su planteamiento con la necesidad de combatir la corrupción dentro del instituto y sostuvo que la selección de nuevos funcionarios debe responder a criterios de honestidad e integridad.

“Es un ejemplo de que en verdad queremos ir a fondo al combate a la corrupción y tener funcionarios honestos, rectos este que quieran a México, pues Y que quieran a su función”, afirmó.